Auricolari Samsung con USB-C: sconto CLAMOROSO del 52%

Dato che la porta da 3,5mm per collegare cuffie e altri accessori sta rapidamente scomparendo dagli smartphone, bisogna correre ai ripari puntando su alternative in grado di garantire qualità e piena compatibilità. Un esempio? Gli auricolari cablati di Samsung con USB-C sono tra i migliori in circolazione e possono essere usati anche con gli iPhone di Apple. Oggi il costo è davvero irrisorio: solo 12,99€ grazie allo sconto Amazon del 52%. E la spedizione è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Gli auricolari USB-C di Samsung sono un best buy con lo sconto Amazon del 52%

Questi auricolari Samsung con USB-C sono realizzati in collaborazione con AKG, tra le aziende leader del mercato delle apparecchiature audio. Sono auricolari studiati per dividere i segnali a destra e a sinistra in modo netto e con una efficacia 10 volte superiore rispetto alle tradizionali cuffie con jack da 3,5mm.

Inoltre, spiega Samsung, il DAC integrato ottimizzata la qualità dell’ascolto e garantisce una riproduzione realistica e fedele. Gli auricolari vantano altoparlanti bidirezionali e offrono un suono ricco, cristallino e bilanciato

Gli auricolari USB-C in questione vantano un design semplice. I materiali utilizzati sono leggeri e resistenti (gran parte del cavo è ricoperta da un rivestimento in nylon intrecciato), gli auricolari invece si adattano a qualsiasi forma dell’orecchio. All’interno della confezione sono inclusi cuscinetti in silicone di diverse misure, così da evitare problemi di compatibilità.

Con Samsung, AKG e – ovviamente – Amazon, si va sempre sul sicuro. Una promo come quella di oggi (lo sconto è del 52%, è bene ricordarlo) è difficile che si ripresenti, quindi ti consiglio di fare in fretta. Le unità a disposizione potrebbero terminare prima del previsto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.