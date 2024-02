Gli auricolari wireless JBL Wave Beam non temono NULLA (-26%)

Il prezzo è contenuto (oggi più che mai, grazie allo sconto Amazon del 26%) e il pacchetto di feature è davvero niente male. Gli auricolari Bluetooth Wave Beam di JBL sono a prova di acqua e vantano un’autonomia di ben 32 ore, considerando anche la custodia di ricarica. Il costo oggi è di soli 59€, spedizione compresa.

Rapporto qualità-prezzo eccezionale per gli auricolari wireless JBL Wave Beam

JBL è un brand leader delle apparecchiature audio, quindi non può che essere una scelta saggia affidarsi a uno dei suoi prodotti per ascoltare musica preservandone la qualità. La tecnologia Deep Bass Sound proprietaria si traduce in bassi potenti, senza però compromettere la qualità dell’audio e delle voci.

A tal proposito, da segnalare c’è anche la tecnologia Smart Ambient: questa ti permette di mantenere il contatto con l’ambiente circostante. È fondamentale in ambienti molto caotici, dove è importante rendersi sempre conto di ciò che c’è attorno.

Qualità dell’audio a parte, i JBL Wave Beam spiccano anche per il design con cuscinetti in silicone ergonomici. Questi rendono gli auricolari comodi da indossare, anche per ore e ore. Nella confezione di vendita sono inclusi inserti auricolari di 3 diverse misure, così da accontentare qualsiasi utente.

L’autonomia è un altro punto a favore di questi auricolari: è di 32 ore complessive, se si considera anche il case di ricarica (dotato di USB-C). E c’è anche una funzione di ricarica rapida che con un ciclo di 10 minuti garantisce circa 2 ore di ascolto.

Infine, sono da evidenziare le certificazioni IP54 e IPX2. Questo significa che gli auricolari JBL Wave Beam sono resistenti sia agli schizzi d’acqua che alla polvere. Portarli a bordo piscina o in palestra senza alcun timore.

