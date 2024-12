Aurora di X sarà disponibile agli utenti nel corso della settimana

Negli scorsi giorni Aurora, lo strumento AI per generare immagini di X, è apparso per qualche ora sul social network per poi sparire.

Nelle scorse ore è però arrivata la conferma ufficiale: Aurora sarà disponibile all’utenza nel corso di questa settimana. Il generatore di immagini che si appoggia a Grok, per quanto fatto vedere finora, ha colpito appassionati e addetti ai lavori per il fotorealismo proposto e per la capacità di interpretare i prompt.

A quanto pare lo strumento sarà disponibile in un numero ristretto di paesi, con un graduale ampiamento dei territori coperti nel corso dei giorni (problema comunque aggirabile attraverso una VPN). Nonostante ciò, Aurora avrà inizialmente alcuni limiti concreti, come l’impossibilità di modificare immagini esistenti. Tale funzione, a quanto pare, sarà disponibile solo in un secondo momento.

xAI attraverso un post su X, ha mostrato alcune prime creazioni con il nuovo strumento invitando gli utenti a sbizzarrirsi con lo stesso.

Aurora è un generatore di immagini AI con potenzialità enormi e qualche problema da affrontare

xAI ha voluto spiegare il funzionamento di Aurora, illustrando come sia in grado di realizzare immagini di alta qualità, riproducendo dettagli visivi precisi, che sembrano provenire dal mondo reale siano loghi, oggetti, animali o volti umani.

Nei pochi test effettuati durante le ore in cui lo strumento è stato disponibile in precedenza, lo stesso si è distinto dalla concorrenza anche per l’estrema libertà d’azione offerta agli utenti. Ciò potrebbe portare a problemi enormi per quanto riguarda immagini potenzialmente coperte da diritti d’autore.

Nonostante le enormi potenzialità, Aurora ha però dimostrato qualche limite. Tra le generazioni effettuate dagli utenti, sono apparsi anche oggetti che si fondevano tra loro in modo innaturale, così come problemi per quanto concerne la generazione di mani, un problema comune per i generatori di video e immagini.