AWS annuncia il lancio del Cloud Sovrano Europeo

Amazon Web Services (AWS) ha annunciato il lancio del nuovo AWS European Sovereign Cloud, un’iniziativa per soddisfare le esigenze di sovranità digitale dell’Unione Europea senza compromettere prestazioni e innovazione. Con un investimento di oltre 7,8 miliardi di euro, questa infrastruttura cloud, che debutterà entro il 2025, promette di ridefinire il panorama del cloud europeo.

Un’infrastruttura interamente europea

Il progetto si distingue per la sua totale indipendenza dalle altre regioni AWS. La gestione sarà affidata a un’organizzazione con sede in Germania, composta esclusivamente da cittadini UE e operante nel pieno rispetto delle normative europee. Tra gli elementi chiave del nuovo cloud figurano:

Un centro operativo di sicurezza gestito da personale europeo

Infrastrutture e tecnologie sviluppate interamente in Europa

Certificazioni di sicurezza europee

Transazioni finanziarie gestite in euro

Sicurezza e resilienza al centro

Uno dei pilastri del cloud europeo è la resilienza operativa. L’architettura è stata progettata per garantire continuità anche in caso di disconnessione dalla rete globale AWS, con zone di disponibilità indipendenti e resistenti a eventi critici come disastri naturali o attacchi informatici. Per raggiungere questi standard, AWS ha collaborato con enti regolatori come il BSI tedesco, sviluppando un framework che garantisce conformità tecnica, legale e operativa.

Il AWS European Sovereign Cloud offrirà l’intera gamma di servizi AWS, inclusi strumenti avanzati di intelligenza artificiale come Amazon Bedrock e SageMaker. Questo progetto si inserisce in un contesto più ampio di investimenti di Amazon in Europa, che dal 2010 superano i 250 miliardi di euro e hanno creato oltre 225.000 posti di lavoro.

La nuova regione cloud, situata nel Brandeburgo, sarà accessibile a tutte le aziende e organizzazioni europee, con un focus particolare su settori strategici come finanza, sanità e pubblica amministrazione. L’obiettivo è promuovere l’innovazione tecnologica nel rispetto delle esigenze di sovranità digitale del continente.