Babbel: l'app per imparare (davvero) una nuova lingua è a metà prezzo

L’ultima vacanza estiva trascorsa all’estero non è stata, per così dire, memorabile dal punto di vista della comunicazione. La scarsa conoscenza della lingua ha inciso negativamente in più di un’occasione, anche solo quando ti trovavi di fronte al personale dell’hotel in cui alloggiavi.

Per evitare che questo accada di nuovo, stai allora pensando di rivolgerti a uno dei tanti servizi disponibili in rete che consentono di studiare una nuova lingua partendo da zero con la comodità di restare a casa. Una delle migliori in tal senso è Babbel, riconosciuta tale da alcuni dei principali addetti ai lavori. A questo proposito, segnaliamo l’offerta in corso sul piano a vita, grazie alla quale è possibile risparmiare il 50% (299 euro invece di 599 euro).

Babbel: il piano a vita costa la metà (nuova offerta)

La promozione in corso si riferisce a Babbel app, la piattaforma con centinaia di lezioni per tutti, podcast, video e giochi, più corsi tematici su viaggi, cultura e mondo del lavoro. Vi sono diversi piani tra cui scegliere, come ad esempio quello di dodici mesi al costo di 5,99 euro al mese, ma il più a fuoco rimane il piano Lifetime (a vita), che offre l’accesso a tutte le lingue per sempre con un costo una tantum pari a 299,99 euro invece di 599,99 euro.

Con oltre 15 milioni di abbonamenti venduti e il 92% degli utenti che ha migliorato le proprie conoscenze linguistiche in appena due mesi, il metodo Babbel si è imposto sugli altri per garantire a ciascuno dei suoi studenti di parlare davvero e in breve tempo la lingua desiderata. Tra le lingue disponibili si annoverano inglese, tedesco, spagnolo, francese, russo, portoghese, danese, norvegese, svedese, polacco, turco, indonesiano e olandese.

La promozione in corso sul piano a vita di Babbel è disponibile su questa pagina del sito ufficiale dell’app.