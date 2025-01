Babbel: sta per scadere la super offerta con il 65% di sconto

L’offerta in corso sul sito di Babbel, piattaforma tra le migliori al mondo per imparare una lingua straniera da casa, sta per terminare. Si avrà tempo fino al prossimo 20 gennaio per risparmiare il 65% sul piano da 12 mesi e quello a vita, con entrambi i piani che danno accesso a tutte le 14 lingue disponibili: inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese, svedese, turco, olandese, polacco, indonesiano, norvegese, danese, russo e italiano (per gli studenti stranieri, ndr).

Per accedere allo sconto del 65% sui piani citati qui sopra è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Babbel.

Babbel: ultimi giorni per beneficiare dello sconto del 65%

Le persone che si affidano a Babbel sviluppano nuove abilità linguistiche che permettono loro di sostenere conversazioni reali nella lingua che desiderano imparare. Uno dei perni su cui si poggia l’offerta è costituito dai materiali didattici personalizzati, in base al livello di preparazione, stile di vita e interessi di ciascuno.

Se da una parte dunque si può parlare di esperienza di studio personalizzata, dall’altra non vi è alcuna rinuncia nell’approccio didattico completo: dialoghi interattivi migliorano la conversazione, consigli grammaticali durante la lettura, scrittura e ascolto della nuova lingua consolidano le proprie conoscenze, mentre un sistema di riconoscimento vocale efficace migliora la pronuncia.

Il cosiddetto metodo Babbel è pensato per aiutare le persone a cominciare a parlare la loro nuova lingua in tre settimane. I risultati? Oltre 15 milioni di abbonamenti venduti, più di 200 esperti in didattica delle lingue e il 92% degli utenti che dice di aver migliorato le proprie competenze linguistiche in 60 giorni.

Grazie alla promo in corso, è possibile attivare il piano a vita a 209,99 euro invece di 599,99 euro, invece il piano annuale è in offerta a 88,68 euro invece di 251,88 euro.