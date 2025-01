Babbel: trasforma i tuoi ritagli di tempo in opportunità per imparare una nuova lingua

Grazie a Babbel, il 2025 potrebbe essere l’anno in cui realizzerai il desiderio di imparare una nuova lingua. Questa app, che ha ricevuto numerosi premi, offre una serie di abbonamenti vantaggiosi per aiutarti a iniziare il tuo percorso nell’apprendimento di una nuova lingua.

Che tu voglia imparare l’inglese per migliorare le tue prospettive lavorative, oppure il portoghese per il tuo prossimo viaggio in Portogallo, Babbel ha tutto ciò che ti serve per aiutarti davvero. Anche gli sconti: hai ancora pochi giorni per approfittare delle offerte, che ti permetteranno di risparmiare fino al 50% sui piani in abbonamento e a vita.

Offerte e vantaggi Babbel

Babbel propone, infatti, tre opzioni di abbonamento che ora, per un periodo di tempo limitato, puoi sottoscrivere con uno sconto:

6 mesi a 8,99 euro al mese, risparmi il 25%

a 8,99 euro al mese, risparmi il 25% 12 mesi a 5,99 euro al mese, risparmi il 45%

a 5,99 euro al mese, risparmi il 45% Lifetime a 299,99 euro, invece di 599,99 euro. La soluzione definitiva per imparare tutte le lingue disponibili, per sempre e senza costi aggiuntivi

Un metodo efficace e collaudato: Babbel è stato sviluppato da esperti di lingue e si concentra sulle conversazioni reali. Grazie a brevi lezioni interattive e a corsi dal vivo con insegnanti certificati, potrai parlare con sicurezza nella vita di tutti i giorni, in pochissimo tempo.

Podcast, giochi, esercizi interattivi e molto altro ti aiuteranno a mantenere alta la motivazione e a memorizzare facilmente nuovi vocaboli, mentre impari una (o più) delle 13 lingue disponibili, tra cui inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese, turco e persino indonesiano.

Grazie a Babbel, trasformi i tuoi ritagli di tempo in opportunità. Approfitta della promozione disponibile ancora per pochi giorni: con il piano Lifetime, disponibile a metà prezzo, ottieni l’accesso illimitato e per sempre a tutte le lingue disponibili con Babbel, senza dover sottoscrivere alcun abbonamento e senza costi aggiuntivi.