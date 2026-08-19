Back to School: Windows 11 Pro e Office 2024 Pro insieme a soli 31,25 €

Con l’inizio di un nuovo anno scolastico o accademico, avere un PC pronto all’uso fin dal primo giorno può fare la differenza. Per chi ha bisogno sia del sistema operativo sia della suite per la produttività, una delle soluzioni più convenienti può essere acquistare Windows e Office in un unico pacchetto.

Windows 11 Pro e Office 2024 Pro Plus offrono infatti un ambiente di lavoro ben integrato. Gli Snap Layout di Windows 11 consentono, ad esempio, di organizzare sullo schermo ricerche, documenti e appunti, mentre le applicazioni Office permettono di gestire attività di studio e lavoro attraverso Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Sul fronte della sicurezza, le funzionalità integrate in Windows 11 si affiancano agli strumenti di protezione dei documenti disponibili in Office 2024, creando un ecosistema pensato per produttività, multitasking e gestione dei propri dati.

Durante la promozione Back to School di Godeal24, il bundle viene proposto a 31,25 €. Il pacchetto comprende Windows 11 Pro e Office 2024 Pro Plus con licenze permanenti, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. La suite include Word, Excel, PowerPoint e Outlook.

Chi invece preferisce acquistare soltanto ciò di cui ha bisogno può scegliere separatamente i due prodotti. Office 2024 Pro Plus è disponibile a 19,99 € con licenza perpetua e include, tra le novità, nuove funzioni per Excel, Cameo in PowerPoint e strumenti aggiornati per la gestione della pianificazione in Outlook. Windows 11 Pro viene invece proposto a 12,25 €, con funzionalità dedicate a produttività, sicurezza e gestione professionale del sistema. Per entrambi i prodotti è prevista la consegna digitale del codice di attivazione.

Office a prezzi promozionali per il Back to School

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Perché scegliere Godeal24?

Scegliere un rivenditore di licenze software richiede attenzione, soprattutto quando si cercano prezzi convenienti e consegna immediata. Godeal24 propone licenze software con consegna digitale, senza costi di spedizione e con l’obiettivo di offrire un catalogo ampio a prezzi competitivi.

Una volta completato l’acquisto, i codici vengono consegnati digitalmente. L’azienda mette inoltre a disposizione un servizio di assistenza tecnica sia prima sia dopo l’acquisto, utile in caso di problemi con l’ordine o con le procedure di attivazione.

Secondo le informazioni riportate dal rivenditore, Godeal24 può contare su migliaia di recensioni e su una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot. Oltre al prezzo, l’azienda punta quindi sulla disponibilità del supporto e sulla consegna digitale delle licenze come elementi centrali della propria offerta.

Contatti Godeal24: service@godeal24.com

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