Windows 11 SE finisce oggi: Microsoft chiude il sistema nato per sfidare i Chromebook

Microsoft archivia una delle edizioni storiche di Windows 11, nata come esperimento e poi distribuita su numerosi PC. Windows 11 SE, l’edizione progettata specificamente per scuole, studenti e notebook economici, non riceverà alcun aggiornamento funzionale successivo a Windows 11 24H2. Con la fine del supporto prevista a ottobre 2026, il progetto si ferma quindi dopo meno di 5 anni dal debutto.

Microsoft ha stabilito che non esisterà un Windows 11 SE 25H2 o 26H2: 24H2 rappresenta l’ultima tappa dell’intera piattaforma. La documentazione ufficiale dedicata a Windows 11 SE chiarisce inoltre che, terminato il supporto, verranno meno aggiornamenti software, assistenza tecnica e correzioni di sicurezza. I computer continueranno ad avviarsi e a funzionare, ma Microsoft raccomanda agli utenti di passare a dispositivi compatibili con un’altra edizione di Windows 11.

Windows 11 SE era la risposta Microsoft ai Chromebook

Microsoft presentò Windows 11 SE nel pieno della trasformazione digitale accelerata dalla didattica a distanza, a novembre 2021, descrivendolo come un sistema operativo pensato per le scuole e, in particolare, per gli studenti più giovani.

L’obiettivo consisteva nell’offrire ai produttori di PC e agli istituti scolastici una piattaforma Windows capace di competere con la semplicità gestionale dei Chromebook, che proprio nel settore Education avevano trovato uno dei loro mercati più favorevoli.

Microsoft parlava allora di un sistema “cloud-first“, ottimizzato per hardware economico e progettato per ridurre al minimo le complicazioni sia per gli studenti sia per gli amministratori IT. Windows 11 SE accompagnava una gamma di notebook realizzati da Acer, ASUS, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, Lenovo e altri produttori, oltre al Surface Laptop SE, computer da 249 dollari creato direttamente da Microsoft.

Surface Laptop SE rappresentava bene l’idea alla base del progetto: schermo da 11,6 pollici, componenti poco costosi, autonomia dichiarata fino a 16 ore e una costruzione che consentiva agli amministratori IT di sostituire elementi come display, batteria, tastiera e scheda madre. Microsoft arrivò persino a intervenire sul firmware UEFI per ottimizzare la gestione energetica dell’hardware. In Italia il dispositivo arrivò a novembre 2022, indirizzato soprattutto al mondo della scuola primaria.

Non era semplicemente un Windows 11 più leggero

Il sistema conservava buona parte delle fondamenta di Windows 11, ma Microsoft limitava intenzionalmente la libertà operativa.

Il principio era quasi opposto rispetto a quello del normale PC Windows: invece di consentire all’utente di installare liberamente qualsiasi programma compatibile, Windows 11 SE partiva da una selezione controllata di applicazioni.

Le Progressive Web App e le applicazioni Web erano supportate, mentre i programmi Win32 e le app UWP non potevano essere eseguiti liberamente se non figuravano tra quelli autorizzati.

L’elenco delle applicazioni ammesse comprendeva naturalmente Edge, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Teams, OneDrive e diversi strumenti didattici. Il sistema poteva inoltre eseguire software di terze parti approvato per esigenze quali filtraggio dei contenuti, strumenti per gli esami, tecnologie assistive, gestione delle classi e diagnostica.

Intune era uno dei pezzi fondamentali

La gestione dei computer Windows 11 SE ruotava attorno a Microsoft Intune for Education. Gli amministratori potevano registrare i dispositivi, applicare configurazioni e distribuire applicazioni da remoto. Anche Windows Autopilot risultava supportato, permettendo di preparare i notebook senza configurare manualmente ogni macchina.

Alcune differenze rispetto a Windows 11 tradizionale erano però sostanziali. Microsoft documenta, ad esempio, che l’aggiornamento dell’edizione tramite Product Key non è supportato su Windows 11 SE. Non si trattava quindi di un’edizione dalla quale passare semplicemente a Windows 11 Pro inserendo un nuovo codice prodotto.

Anche molte impostazioni erano volutamente sottratte al controllo dell’utente. L’idea era rendere prevedibile il comportamento di centinaia o migliaia di notebook identici distribuiti agli studenti.

Perché Windows 11 SE ha fallito

Il principale vantaggio di Windows è la compatibilità con una quantità enorme di programmi, periferiche, strumenti amministrativi e applicazioni legacy. Windows 11 SE restringeva deliberatamente proprio quella caratteristica per ottenere maggiore semplicità.

Il risultato era un prodotto collocato in una posizione scomoda: rispetto a ChromeOS doveva comunque trascinarsi dietro una parte significativa della complessità tecnica di Windows; rispetto a Windows 11 Pro o Pro Education offriva invece meno libertà.

Per molte organizzazioni poteva avere più senso acquistare normali PC Windows gestiti tramite Intune, applicando policy restrittive, oppure scegliere direttamente Chromebook se l’attività didattica ruotava principalmente attorno al browser.

La gestione cloud, Windows Autopilot, Microsoft Intune e le policy applicabili alle normali edizioni di Windows consentono oggi agli amministratori di ottenere configurazioni molto controllate senza ricorrere necessariamente a un’edizione “castrata” del sistema operativo.