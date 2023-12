BackUpTrans: la scelta intelligente per il backup e il ripristino dei dispositivi Android e iPhone

BackUpTrans è una soluzione all-inclusive e flessibile per la gestione dei dati tra dispositivi Android e iPhone. Questo software offre una vasta gamma di funzionalità come il backup, il ripristino e il trasferimento di dati tra diversi dispositivi e piattaforme.

BackUpTrans è anche una suite completa di strumenti professionali di ripristino e backup, incluso il trasferimento di SMS, MMS, foto, video, audio, contatti, registri delle chiamate, WhatsApp, Viber e Kik.

Con questa funzionalità, la gestione dei dati sui computer diventa molto più semplice. Il servizio facilita inoltre la migrazione fluida e semplice dei dati tra dispositivi Android e iPhone, con soluzioni specifiche per il trasferimento di messaggi WhatsApp, SMS/MMS, dati vari e Viber tra i due sistemi operativi.

Inoltre, il servizio offre la possibilità di trasferire i messaggi WhatsApp tra dispositivi Android e iPhone, consentendo agli utenti di eseguire il backup e ripristinare le chat e gli allegati WhatsApp sul proprio computer.

Le altre caratteristiche di BackUpTrans

Uno delle caratteristiche più degne di nota di BackUpTrans è la sua capacità di recupero dati dai backup di iTunes.

Questo recupero include messaggi, immagini, video, contatti, note, registri delle chiamate e dati delle app per tutti i dispositivi iOS, anche le versioni più recenti come iPhone 7/7 Plus e iOS 10.

Per gli utenti in possesso di dispositivi Android e iPhone, BackUpTrans offre un pacchetto di gestione tutto compreso noto come Android iPhone SMS/MMS Transfer +, il quale consente agli utenti di trasferire e condividere SMS e MMS direttamente tra Android e iPhone tramite computer, senza bisogno di jailbreak o root.

Recentemente, BackUpTrans ha ampliato le sue funzionalità e utilità in un mondo sempre più connesso e multi-dispositivo introducendo il trasferimento dei messaggi di Facebook e il backup, ripristino e trasferimento dei messaggi di Line Chat per iPhone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.