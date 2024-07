Come proteggere i dati aziendali con le appliance Synology ActiveProtect

Al fine di salvaguardare i propri dati, le aziende si trovano oggi ad affrontare sfide senza precedenti. Per aiutare le imprese a proteggere i dati aziendali ancora più efficacemente, Synology ha presentato una linea di appliance che combina la gestione centralizzata con un’architettura altamente scalabile.

Synology ActiveProtect è una gamma di appliance, dispositivi che combinano hardware e software per fornire una soluzione completa utile a gestire il bene più prezioso degli utenti, ovvero i loro dati. La copertura completa di endpoint, server, hypervisor, sistemi di storage, database, servizi Microsoft 365 e Google Workspace, riduce drasticamente i “punti ciechi” nell’infrastruttura IT e la necessità di gestire più soluzioni di protezione dei dati.

La forza di ActiveProtect risiede nella sua capacità di integrare storage immutabile e backup offline, fornendo una difesa robusta contro i ransomware e le altre minacce. La soluzione di Synology, inoltre, garantisce un ripristino affidabile e sicuro dei dati in caso di attacco.

Cos’è e come funziona Synology ActiveProtect

L’obiettivo principale di Synology ActiveProtect consiste nell’offrire una soluzione scalabile, centralizzata e semplificata per la gestione e la protezione dei dati aziendali. Le appliance ActiveProtect combinano hardware dedicato con un’architettura software avanzata, progettata per affrontare le sfide moderne della sicurezza dei dati.

Le appliance ActiveProtect sono progettate per focalizzarsi sulla semplicità operativa: l’implementazione richiede appena pochi minuti di tempo; è possibile creare piani di protezione dati tramite criteri globali; la console centralizzata gestisce tutte le operazioni; l’interfaccia intuitiva riduce i costi operativi.

Inoltre, ogni appliance ActiveProtect può funzionare in modalità standalone o gestita in cluster. La capacità di archiviazione può essere suddivisa con soluzioni di archiviazione Synology NAS/SAN, C2 Object Storage e altre appliance ActiveProtect nel cluster. Le implementazioni esistenti di Synology Active Backup for Business possono essere gestite tramite l’interfaccia unificata, avvalendosi così della massima flessibilità possibile.

La scalabilità è un altro punto fiore all’occhiello di ActiveProtect. La piattaforma, infatti, può crescere con l’azienda, adattandosi alle esigenze in evoluzione e permettendo un monitoraggio completo dei sistemi (indipendentemente dalla loro ubicazione), e di tutti i backup.

Backup incrementali, deduplicazione dei dati e prestazioni

I dispositivi ActiveProtect sfruttano backup incrementali con deduplicazione lato sorgente, globale e cross-site per garantire backup e repliche veloci con un utilizzo minimo della larghezza di banda.

Questo significa che la deduplicazione avviene prima che i dati siano trasferiti (lato sorgente), riducendo la quantità di dati da inviare attraverso la rete. La deduplicazione è inoltre globale perché è applicata su tutti i dati archiviati, non solo all’interno di un singolo backup. Infine, è cross-site perché funziona anche tra siti diversi, ottimizzando ulteriormente lo storage e il trasferimento dei dati in scenari di backup distribuiti geograficamente.

ActiveProtect è fino a 7 volte più veloce nelle attività di backup: significa che, rispetto alle soluzioni tradizionali, può completare le operazioni di backup in un settimo del tempo. Inoltre, assicura un rapporto di deduplicazione tipico di oltre 2:1. Per ogni 2 unità di dati, viene archiviata meno di un’unità dopo la deduplicazione. In pratica, questo si traduce in un risparmio di oltre il 50% dello spazio di archiviazione.

Cyber-resilienza e conformità normativa

La cyber-resilienza è un altro pilastro fondamentale di ActiveProtect. Il sistema offre capacità di storage immutabile e isolamento dei dati critici, garantendo una protezione superiore contro il ransomware attraverso backup air-gapped. Con quest’espressione si fa riferimento a una strategia di sicurezza avanzata che offre un livello di protezione aggiuntivo per i dati critici di un’organizzazione.

Un backup air-gapped è una copia dei dati che è fisicamente isolata e disconnessa dalla rete principale e dalla rete Internet. Questo isolamento crea una barriera fisica (“gap”), tra i dati di backup e la rete potenzialmente compromessa. La strategia multi-livello adottata in ActiveProtect, assicura la continuità aziendale anche di fronte alle minacce più sofisticate.

Le appliance Synology, inoltre, non si limitano alla protezione dei dati, ma offrono anche soluzioni per la conformità normativa e l’archiviazione a lungo termine. La possibilità di eseguire il tiering dei dati permette alle aziende di gestire efficacemente la conservazione delle informazioni, rispettando i requisiti legali e ottimizzando i costi di storage.

Il tiering ha a che fare con il concetto di dati caldi e freddi: è una strategia di gestione dello storage che ottimizza l’utilizzo delle risorse di archiviazione in base alle esigenze aziendali e alle caratteristiche dei dati. Così, il sistema provvede a categorizzare e spostare i dati tra diversi livelli di storage, ciascuno con caratteristiche di prestazioni, costi e capacità differenti. L’obiettivo principale è bilanciare le prestazioni, i costi e l’accessibilità dei dati.

Obiettivo primario: semplificare ciò che è complesso

Come sottolinea Jia-Yu Liu, Executive Vice President di Synology, le imprese si trovano a mantenere strategie di protezione dei dati spesso troppo complesse e costose. ActiveProtect garantisce una risposta unica ed efficace a tutte le sfide: i team IT possono abilitare piani di protezione dati completi tramite criteri globali, avvalendosi di una console centralizzata. Il tutto nel giro di pochi minuti.

Basti pensare che con le appliance ActiveProtect è possibile gestire un numero impressionante di dispositivi, fino a 150.000, attraverso un’unica e intuitiva console.

Per maggiori informazioni su Synology ActiveProtect, è possibile fare riferimento alla scheda pubblicata sul sito ufficiale.