Veeam presenta il Backup-as-a-Service per i dati di Microsoft 365

Spesso si ritiene, a torto, che servizi come Microsoft 365 oppure Google Workspace abbiano la responsabilità esclusiva dei dati che gli utenti memorizzano sulle rispettive piattaforme cloud. In realtà non è così: strumenti come quelli citati, infatti, sono certamente responsabili del funzionamento dell’infrastruttura che deve essere mantenuta raggiungibile, funzionante e performante.

Il modello di riferimento è quello della responsabilità condivisa (ne parliamo anche più avanti). Nel caso ad esempio di Microsoft 365, l’azienda di Redmond si occupa principalmente – come abbiamo detto – dell’infrastruttura di backend, garantendo la resilienza dei servizi ed evitando interruzioni significative (che diversamente potrebbero impattare sulla disponibilità dei dati).

Il cliente è il proprietario dei dati salvati su Microsoft 365: il suo impegno e le sue responsabilità devono garantire la disponibilità e la protezione dei dati. La replica dei dati effettuata da Microsoft a livello di data center, non equivale al backup completo, che è invece in capo ad ogni singolo cliente. Il tutto è spiegato nel documento The Microsoft 365 Shared Responsibility Model.

La novità è che Veeam, azienda leader nelle soluzioni per la protezione dei dati e il recupero da ransomware, ha annunciato di aver ampliato la collaborazione con Microsoft. Grazie all’approccio Backup-as-a-Service (BaaS), gli utenti possono beneficiare di misure di difesa ancora più efficaci.

La soluzione di Backup-as-a-Service Veeam

Veeam Backup for Microsoft 365 consente quindi di creare copie di sicurezza del contenuto degli account di storage cloud, con la possibilità di ripristinare velocemente le attività dell’impresa anche nella malaugurata ipotesi in cui dovesse verificarsi qualche tipo di incidente.

Danny Allan, CTO di Veeam, sviluppa proprio questo punto spiegando come la nuova offerta BaaS venga adesso estesa a qualcosa come 18 milioni di utenti Microsoft 365.

Servendosi di Microsoft 365 Backup Storage, gli amministratori IT e il reparto tecnico di ogni realtà aziendale può beneficiare di un ripristino rapido e preciso dei dati archiviati negli ambienti Microsoft 365. Facendo leva sulle abilità integrate da Veeam, gli utenti business possono reagire e rispondere con fiducia alle ultime minacce alla sicurezza. Ad esempio riducendo ai minimi termini il tempo di inattività a seguito di un attacco informatico.

“L’integrazione con Veeam Backup for Microsoft 365 offre ai nostri clienti comuni una resilienza radicale, con backup e ripristino veloci dei dati aziendali critici al fine di mantenere gli utenti di Microsoft 365 produttivi“, osserva Richard Riley, General Manager, Low Code and Content Services presso Microsoft. L’espressione “resilienza radicale” sottolinea l’importanza di un processo di ripristino dati rapido e affidabile di fronte ad attacchi informatici sempre più diffusi e pericolosi. Non vi è “solamente” l’impellente necessità di riprendersi da un attacco, ma anche e soprattutto continuare a sviluppare la propria attività lavorativa come se nulla fosse accaduto (business-as-usual). Il concetto è molto caro a Veeam che ne ha recentemente parlato anche in occasione del lancio di Veeam Data Platform 23H2.

Veeam Backup for Microsoft 365

Veeam Backup for Microsoft 365 è una soluzione leader nel backup di Microsoft 365, utilizzata per proteggere quasi 18 milioni di utenti. L’adozione riflette l’attenzione al delicato tema della responsabilità condivisa con i clienti delle piattaforme cloud chiamati a proteggere i loro dati critici su servizi come Microsoft Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business e Microsoft Teams.

Il nuovo Cirrus by Veeam offre un’esperienza SaaS semplice e senza soluzione di continuità, che dispensa gli utenti dalla necessità di gestire l’infrastruttura o lo storage all’interno di Microsoft 365 Backup Storage. Il già citato Veeam Backup for Microsoft 365 implementa le soluzioni software esistenti di Veeam per la protezione dei dati Microsoft 365 e si occupa della gestione dell’infrastruttura.

Un servizio di backup da un partner Veeam Cloud & Service Provider (VCSP): sviluppato sulla piattaforma di Veeam, con servizi a valore aggiunto unici nell’area di competenza del fornitore.

Dall’azienda si fa presenta che l’integrazione tra Veeam Backup for Microsoft 365 e Microsoft 365 Backup tramite le API è ancora in corso: la disponibilità generale dell’offerta aggiornata di Veeam è prevista entro 90 giorni dalla disponibilità di Microsoft 365 Backup Storage.