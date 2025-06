Bambole Labubu: compri un peluche e ti svuotano il conto

Il fenomeno delle bambole Labubu sta conquistando l’universo dei collezionisti, con appassionati disposti a spendere cifre da capogiro, fino a 3.000 dollari, per aggiudicarsi un peluche raro. Tuttavia, dietro questa febbre collezionistica si nasconde un’insidia crescente: le truffe online. Olga Altukhova di Kaspersky mette in guardia contro i rischi legati a questo trend, sottolineando come i cybercriminali stiano sfruttando l’entusiasmo per le Labubu per perpetrare frodi digitali.

La truffa delle bambole Labubu

Le bambole Labubu, nate dalla creatività dell’artista di Hong Kong Kasing Lung e distribuite da Pop Mart, sono diventate un fenomeno globale grazie al formato blind box. Questo sistema, che nasconde il contenuto fino al momento dell’apertura, ha alimentato una vera e propria mania tra i collezionisti. Tuttavia, il crescente valore di mercato delle edizioni limitate ha attirato l’attenzione di malintenzionati digitali, pronti a sfruttare l’ingenuità e l’impulsività degli acquirenti.

Secondo un’analisi condotta da Kaspersky, si sta assistendo a una proliferazione di siti web fake che imitano perfettamente i canali ufficiali di vendita. Questi portali, spesso disponibili in più lingue, offrono edizioni speciali o rare delle Labubu a prezzi apparentemente vantaggiosi.

Tuttavia, il loro scopo principale è quello di sottrarre dati sensibili e informazioni finanziarie agli utenti. I cybercriminali hanno affinato le loro tecniche, creando cloni quasi indistinguibili del sito ufficiale di Pop Mart, completi di promozioni accattivanti e design professionale.

La popolarità delle Labubu, unita al loro valore economico crescente, rappresenta un terreno fertile per i truffatori. Gli esemplari più rari possono raggiungere cifre straordinarie, trasformando queste bambole in un investimento per molti collezionisti. Tuttavia, l’avidità e la voglia di possedere un pezzo unico spesso spingono gli acquirenti a effettuare transazioni su piattaforme non sicure, esponendoli al rischio di frodi.

Bambole Labubu: come non farsi truffare

Gli esperti di sicurezza informatica mettono in guardia contro le insidie delle truffe online. I portali fraudolenti sono progettati per ingannare anche gli utenti più attenti, convincendoli a fornire dati personali e bancari. Una volta effettuata la transazione, le vittime si rendono conto della frode solo quando è ormai troppo tardi, ritrovandosi senza il peluche desiderato e con il conto svuotato.

Per proteggersi da queste minacce, è fondamentale seguire alcune semplici precauzioni. In primo luogo, è consigliabile effettuare acquisti esclusivamente attraverso i canali ufficiali, come il sito web di Pop Mart. Inoltre, è importante verificare sempre l’URL del sito per assicurarsi che sia autentico, cercare recensioni online prima di procedere con l’acquisto e preferire metodi di pagamento che offrano protezione antifrode. Questi accorgimenti possono fare la differenza tra un acquisto sicuro e una spiacevole esperienza di frode.