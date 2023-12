BeReal: arrivano tag, gruppi privati ​​e videoclip in stile Live Photos

La start-up BeReal sta lanciando nuove funzionalità per la sua omonima app, già vincitrice del premio App iPhone dell’anno 2022 di Apple. L’azienda cerca di differenziare la propria piattaforma rispetto ai concorrenti, promuovendo la spontaneità. Gli utenti possono infatti pubblicare soltanto un selfie al giorno, ad un orario casuale, sempre diverso. Nelle scorse ore l’app ha ricevuto un importante aggiornamento che introduce quattro nuove interessanti funzionalità: Behind the Scenes (BTS), Tagging, RealGroups e Your 2023 Recap, ovvero il riepilogo dell’anno appena trascorso.

BeReal: le quattro novità introdotte dall’app anti-social

Behind the Scenes (BTS), ovvero “Dietro le quinte” è la funzionalità di BeReal in stile Live Photos. Come la versione di Apple, i BTS registrano un videoclip alcuni secondi prima che venga effettuato il selfie sull’app. Dopo la pubblicazione, gli utenti possono visualizzare il breve video registrato premendo a lungo sulla foto pubblicata dagli amici. BTS è una funzionalità facoltativa. Se non si desidera condividere ulteriori elementi della propria vita quotidiana, la si può disattivare. Ad oggi BTS è disponibile solo per iPhone, ma arriverà presto anche su Android. I RealGroup sono gruppi solo su invito. Questi rivoluzionano le tradizionali chat di gruppo e consentono agli utenti di creare gruppi privati, in cui le persone possono condividere chat private e BeReal tra i membri e persino impostare notifiche BeReal appositamente programmate per il gruppo.

Your 2023 Recap è una funzionalità molto simile a Wrapped di Spotify e altre piattaforme social. Secondo l’azienda si tratta di “un’esperienza personalizzata che gli utenti possono registrare e condividere ovunque vogliano”, insieme agli hashtag promozionali. Infine, la nuova funzione di tagging dell’app consente di taggare i propri amici per assicurarsi che visualizzino i propri selfie quotidiani. Dopo il boom dell’anno scorso, dovuto magari all’effetto novità, BeReal ha visto un calo di utenti. Queste novità riusciranno a far guadagnare nuovi utenti alla piattaforma? Solo il tempo potrà dirlo.