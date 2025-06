Windows 10 addio: in questa capitale sarà un problema enorme

La pubblica amministrazione di Berlino si trova ad affrontare gravissimi rischi informatici a causa dei ritardi nella migrazione da Windows 10 a Windows 11. Con meno di un anno al termine del supporto Windows 10, solo il 12% dei computer è stato aggiornato, lasciando oltre 85.000 PC esposti a rischi di sicurezza e costi di gestione potenzialmente elevati. Questo ritardo non solo mette a rischio la sicurezza informatica della capitale tedesca, ma la situazione è molto simile in moltissime città di tutto il mondo.

Da Win 10 a Win 11: la situazione in Germania

Per quanto la Germania sia sempre considerata un modello di efficienza e puntualità, anche in ambito burocratico, il processo di aggiornamento da Windows 10 a Windows 11 procede con significative differenze tra i distretti della città.

Ad esempio, Treptow-Köpenick ha già aggiornato oltre il 70% dei dispositivi, mentre aree come Lichtenberg e Marzahn-Hellersdorf non hanno nemmeno iniziato la transizione. Particolarmente critica è la situazione della Senatskanzlei, responsabile della digitalizzazione, dove solo 5 dispositivi su 534 sono stati aggiornati. Questo divario sottolinea una gestione disomogenea del progetto, aggravando ulteriormente il problema.

Software legacy: un ostacolo all’aggiornamento

Uno dei principali ostacoli alla transizione è rappresentato dalla compatibilità software. Dei 407 programmi utilizzati dall’amministrazione, solo 136 sono stati verificati come compatibili con Windows 11.

Molti degli altri applicativi sono in uso da decenni e non è garantito che funzionino con il nuovo sistema operativo. La Chief Digital Officer Martina Klement ha dichiarato che non esistono certezze sulla possibilità di adattare questi software, complicando ulteriormente il passaggio.

La scadenza: 25 ottobre 2025

Se la migrazione non sarà completata entro il 25 ottobre 2025, anche l’amministrazione di Berlino dovrà fare affidamento sugli Extended Security Updates di Microsoft. Questi aggiornamenti, pur offrendo una protezione limitata, comportano costi crescenti ogni anno. Per un’amministrazione con decine di migliaia di computer, ciò potrebbe tradursi in spese supplementari che superano le sei cifre, rappresentando un ulteriore onere finanziario.

La situazione attuale richiama alla memoria difficoltà passate. Nel 2019, Berlino si trovò in una situazione simile con la migrazione da Windows XP, quando solo il 21,5% dei computer era stato aggiornato nonostante il sistema fosse già obsoleto da anni. Anche i server hanno subito ritardi analoghi, con alcuni ancora operativi senza supporto nel 2023. Questi episodi evidenziano una cronica incapacità di pianificare e gestire le transizioni tecnologiche in modo efficiente.

Altre città tedesche hanno già completato con successo la transizione a Windows 11, dimostrando che un’adeguata pianificazione è possibile. Tuttavia, Berlino continua a lottare contro il tempo. Le autorità cittadine assicurano di lavorare “con massima urgenza” per risolvere il problema, ma il conto alla rovescia per il termine del supporto a Windows 10 prosegue inesorabilmente.

Le alternative, come dimostra la scelta della Gendarmeria francese, ci sono ma non è detto che tutti siano pronti ad accoglierle positivamente.