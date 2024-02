Bilanciamento dell'audio su macOS: un problema che Apple non ha risolto da 12 anni

Negli ultimi giorni si è tornati a partire di una problematica persistente, confermata da molti utenti, che Apple sembra aver trascurato ormai da 12 anni. Siamo nel 2024 e i sistemi macOS presentano ancora un’evidente anomalia nel bilanciamento audio. In alcuni casi, infatti, il bilanciamento del segnale sonoro si sposta in modo inatteso verso il canale destro o sinistro. Il fenomeno si presenta, ad esempio, usando i tasti per il controllo del volume mentre il processore del sistema Mac è sollecitato in maniera impegnativa (carico di lavoro elevato).

Questo post pubblicato su X ha scatenato una ridda di commenti che si sono susseguiti da ogni parte del mondo. Alcuni utenti dicono di non aver mai rilevato fenomeni simili mentre altri confermano l’esistenza della problematica, che perdurerebbe ormai davvero da troppo tempo.

Il bug in questione, d’altra parte, era stato confermato da Apple addirittura nel lontano 2012. Sorprendentemente, la pagina di segnalazione sembra sia stata nel frattempo rimossa. Basta tuttavia attingere alla “memoria storica” di Archive.org per ritrovare traccia dell’articolo.

Un problema reale, quello del bilanciamento audio su Mac, gestibile ancora oggi con utilità di terze parti

Non è un caso che siano nate applicazioni come Balance Lock, che aiutano a impedire la “deriva” del bilanciamento audio sui sistemi Mac. Piuttosto, sostengono i più critici, è incredibile che dopo tanti anni si sia ancora costretti a servirsi di applicazioni di terze parti capaci di intervenire sul comportamento degli aspetti legati alla riproduzione sonora sui sistemi della Mela.

Tra il 2012 e il 2013 diversi utenti segnalavano l’improvvisa ed apparentemente causale modifica del bilanciamento sonoro sui loro sistemi Mac. Lamentele del genere, tuttavia, si registrarono nel 2018, con modelli più recenti come il Mac mini. Non risultano immuni alla problematica il Mac Studio basato su SoC di derivazione ARM M1, il MacBook Pro con M2 Pro e altri sistemi.

Precedentemente distribuito a pagamento Balance Lock è diventata un’applicazione gratuita, per venire incontro agli utenti. Come riportato sul sito ufficiale del progetto, Balance Lock controlla in background lo stato del bilanciamento audio, bloccandolo nella posizione definita dall’utente (ad esempio perfettamente al centro).

Disponibile anche in italiano, Balance Lock indica quando è stato effettuato l’ultimo controllo sulla configurazione audio e il momento esatto in cui è risultato necessario applicare un aggiustamento.