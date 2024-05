Sia Bing che DuckDuckGo sono in questo momento inutilizzabili per tantissimi utenti, come conferma il numero di segnalazioni in costante aumento su Downdetector. Dalle 8:00 circa di oggi 23 maggio, i due motori di ricerca (e relativi servizi) sono down.

Bing e DuckDuckGo sono inutilizzabili: problemi con i motori di ricerca

Bing (e Cepilot)

Bing è in questo momento inutilizzabile da qualsiasi dispositivo, che sia un computer, uno smartphone o un tablet. La schermata iniziale del motore di ricerca di Microsoft non carica gli elementi dell’interfaccia o, nella peggiore delle ipotesi, mostra un messaggio di errore che lascia spazio a poche speranze.

Inutilizzabili anche le funzionalità AI di Copilot, che quindi non può essere d’aiuto nel creare immagini, fornire delucidazioni su un argomento e così via.

DuckDuckGo

Il disservizio riguarda anche DuckDuckGo, noto per i suoi strumenti volti a tutelare la privacy degli utenti. In questo caso l’interfaccia viene caricata in modo corretto ma è impossibile portare a termine una ricerca. Il messaggio di errore è il seguente: «Spiacenti, si è verificato un errore durante la visualizzazione dei risultati. Fai clic qui per riprovare».

Non sono note le cause dei problemi di Bing e DuckDuckGo e non è chiaro se le due situazioni siano in qualche modo collegate. Al momento della stesura di questo articolo le aziende coinvolte non hanno rilasciato alcun commento in merito e, soprattutto, i due motori di ricerca restano inutilizzabili.

Aggiorneremo l’articolo una volta risolti gli inconvenienti.