Bitchat, l'app per chat senza internet del padre di Twitter, arriva su iPhone

Bitchat, l’app ideata dal visionario Jack Dorsey, co-fondatore di Twitter, è ora disponibile per iPhone, iPad, Mac e Vision Pro. Questa applicazione promette di cambiare radicalmente il concetto di messaggistica decentralizzata, offrendo una piattaforma sicura, anonima e completamente indipendente dalle tradizionali infrastrutture di rete. In pratica, Bitchat funziona anche senza connessione a internet.

Come funziona Bitchat

Utilizzando la tecnologia bluetooth mesh, l’app collega dispositivi posti entro un raggio di 30 metri, che può estendersi fino a 200 metri grazie alla propagazione dei messaggi attraverso altri dispositivi presenti nell’area.

Questo approccio consente di creare una vera e propria rete mesh di comunicazione, in grado di funzionare anche in contesti dove la copertura di rete cellulare o Wi-Fi è assente o compromessa.

La privacy degli utenti è un elemento centrale della filosofia di Bitchat. L’app non richiede alcuna registrazione, né l’inserimento di numeri di telefono o altri dati personali. Al primo avvio, viene generato un identificativo casuale che consente di iniziare subito a chattare.

Tutti i messaggi sono crittografati end-to-end e si autodistruggono dopo 12 ore, garantendo che nessuna informazione rimanga accessibile a lungo termine. Questa attenzione alla riservatezza risponde alle crescenti preoccupazioni degli utenti riguardo la sicurezza dei dati personali e il controllo sulle proprie comunicazioni.

Con un peso di soli 2,1 MB, Bitchat è scaricabile gratuitamente e richiede almeno iOS 16. Attualmente, l’interfaccia è disponibile esclusivamente in lingua inglese, ma la facilità d’uso la rende accessibile anche a chi non padroneggia perfettamente l’idioma.

Sicurezza pubblica contro privacy privata

Il contesto di lancio di questa applicazione non è casuale. Negli ultimi anni, le piattaforme di messaggistica decentralizzata stanno acquisendo sempre più popolarità, rappresentando una valida alternativa ai servizi tradizionali che dipendono da server centralizzati e spesso raccolgono grandi quantità di dati sugli utenti. La possibilità di comunicare anche in assenza di una rete internet apre scenari nuovi e promettenti, sia per la vita quotidiana sia per situazioni di emergenza.

Non è la prima volta che una tecnologia simile si affaccia sul mercato: basti pensare a FireChat, l’app che nel 2013 si fece conoscere durante le proteste di Hong Kong proprio grazie all’efficacia delle reti mesh in contesti di restrizione delle comunicazioni. Tuttavia, Bitchat si distingue per il livello di semplicità, sicurezza e anonimato che riesce a garantire agli utenti Apple.

Il rovescio della medaglia è chiaro e semplice da capire: un’app così attenta alla privacy e all’anonimato, con i messaggi che si autodistruggono di default, è uno strumento potentissimo per criminali di ogni tipo e provenienza.