Black Friday di Hostinger: fino all’80% di sconto su hosting e domini

Il Black Friday 2025 segna il momento perfetto per costruire la tua presenza online con Hostinger, che propone sconti fino all’80% su tutti i piani hosting. A partire da soli 2,49 € al mese, puoi ottenere un dominio gratuito per un anno, due mesi extra di servizio e una garanzia “soddisfatti o rimborsati” di 30 giorni.

Che tu voglia lanciare un blog, aprire un e-commerce o creare un portfolio professionale, l’offerta è progettata per garantire prestazioni elevate, semplicità d’uso e costi contenuti.

Tre piani per ogni esigenza

Hostinger propone tre livelli di abbonamento, tutti potenziati da strumenti AI e funzionalità avanzate:

Premium – da 12,19 € a 2,49 €/mese , include fino a 3 siti web, 20 GB di spazio SSD, SSL gratuito e dominio per un anno.

Business – da 14,99 € a 3,29 €/mese , pensato per chi cerca prestazioni superiori: 50 GB NVMe, backup giornalieri, 5 caselle email e supporto per siti e-commerce creati con AI.

Cloud Startup – da 25,99 € a 7,49 €/mese, ideale per agenzie e aziende in crescita: 100 siti web, 100 GB NVMe, 3 GB di RAM, indirizzo IP dedicato e supporto prioritario 24/7.

Ognuno dei piani garantisce prestazioni affidabili, sicurezza avanzata e flessibilità di crescita, con la possibilità di migrare gratuitamente da altri provider senza downtime.

Crea il tuo sito con l’intelligenza artificiale

La novità più interessante è l’AI Website Builder, uno strumento che consente di generare layout, immagini e testi semplicemente descrivendo l’idea del progetto. In pochi minuti il sito è pronto, con la possibilità di modificare ogni elemento tramite un editor drag & drop intuitivo.

L’assistente virtuale Kodee accompagna l’utente in tutto il processo, mentre la piattaforma Hostinger Horizons trasforma comandi testuali in siti web completi o applicazioni, eliminando la necessità di programmare.

Le offerte di Honstinger per il Black Friday 2025 sono a tempo limitato e attivabili direttamente online, con sconti immediati su tutti i piani. Per conoscere l’offerta completa di Hostinger clicca qui.