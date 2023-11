Con il Black Friday di Amazon puoi mettere insieme il tuo sistema di sicurezza spendendo davvero poco. Puoi iniziare aggiungendo al carrello il pack che include due videocamere per interni Blink Mini a soli 41,98€, spedizione compresa. Si tratta di un prezzo a dir poco vantaggioso, possibile grazie allo sconto immediato del 40%.

Blink Mini: con il Black Friday di Amazon acquisti due videocamere di sicurezza risparmiando il 40%

La particolarità della Blink Mini è che non richiede un abbonamento. Puoi sfruttare infatti la feature di archiviazione in locale grazie al Sync Module 2 che puoi acquistare a parte. In ogni caso, funzionalità come Visuale in diretta e gli avvisi sul rilevamento movimenti sono disponibili automaticamente con Blink Indoor, Outdoor e Mini senza costi aggiuntivi.

Videocamera di sicurezza con alimentazione via cavo per interni con video in HD a 1080p, rilevazione di movimento e audio bidirezionale, per controllare la tua casa giorno e notte.

Ricevi gli avvisi importanti sul tuo smartphone ogni volta che viene rilevato un movimento o personalizza le zone di rilevazione in modo da poter vedere ciò che ti interessa di più.

Guarda, ascolta e parla con persone e animali domestici in casa tua dallo smartphone con la funzione Live View e l’audio bidirezionale di Blink Mini (La funzione Live View non è costantemente attiva).

Si installa in pochi minuti: collega la videocamera all’alimentazione, connettila al Wi-Fi e aggiungila all’app Blink Home Monitor.

I filmati possono essere salvati e condivisi sia nel cloud, utilizzando una prova gratuita del piano di abbonamento Blink inclusa con il tuo acquisto, sia localmente con il Sync Module 2 e l’unità USB (ognuno in vendita separatamente). La scadenza della prova gratuita viene notificata con almeno 30 giorni di anticipo e con le istruzioni su come effettuare l’abbonamento.

Per una maggiore facilità d’uso, associa Blink Mini a un dispositivo con integrazione Alexa compatibile per attivare la Live View, vedere i video registrati e attivare e disattivare il sistema usando solo la tua voce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.