Blocca il prezzo di luce e gas per 12 mesi con l'offerta Octopus Fissa 12M

In un momento in cui i costi dell’energia possono variare rapidamente, Octopus Energy propone una soluzione pensata per chi preferisce la tranquillità di una spesa stabile: Fissa 12M è l’offerta che blocca il prezzo di luce e gas per un anno, assicurando chiarezza e prevedibilità in bolletta.

La promozione di Octopus è attiva fino al 13 agosto 2025 e offre anche la libertà di scegliere come proseguire al termine del periodo bloccato.

Prezzi fissi, niente sorprese: come funziona Octopus Fissa 12M

Attivando il piano Fissa 12M, il costo della materia prima per luce e gas resta invariato per 12 mesi, insieme al corrispettivo di commercializzazione. Una volta concluso l’anno, potrai decidere se rinnovare con un’altra tariffa bloccata o passare a una formula flessibile, sempre con l’assistenza di Octopus nella scelta più adatta al tuo profilo.

Ecco i valori fissati dall’offerta:

Energia elettrica : 0,1133 €/kWh (perdite incluse, IVA e imposte escluse)

: (perdite incluse, IVA e imposte escluse) Gas naturale : 0,4195 €/Smc (IVA e imposte escluse)

: (IVA e imposte escluse) Commercializzazione: 84 €/anno per ciascuna fornitura

I costi legati a trasporto, contatore, oneri di sistema e imposte restano regolati dall’Autorità e non dipendono dal fornitore.

Octopus Energy si distingue per la trasparenza e per il supporto continuo, anche dopo i primi 12 mesi, guidandoti nella scelta della tariffa più vantaggiosa. Un’opzione perfetta per chi desidera proteggersi dalle fluttuazioni del mercato e pianificare le proprie spese con maggiore serenità. Tutte le informazioni sull’attivazione sono disponibili direttamente sul sito di Octopus Energy.