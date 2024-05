Bluesky: il nuovo social network aperto a tutti anche senza invito

L’interessante piattaforma di microblogging decentralizzato Bluesky, apre finalmente a tutti gli utenti.

Il servizio, lanciato dall’ex CEO di Twitter Jack Dorsey, era da tempo disponibile solo attraverso un invito. Ciò ha fortemente limitato la diffusione della piattaforma ma, al contempo, ha permesso di effettuare più facilmente test e controlli sulla neonata piattaforma.

D’altro canto, questo tipo di presentazione di BlueSky, ha permesso anche di mantenere alta l’attenzione sul nascente social network, anche grazie a una parsimoniosa distribuzione di nuovi codici di attivazione. A livello pratico, dunque, chiunque ora può accedere alla piattaforma creando un proprio account gratuitamente.

Questa però non è l’unica novità che riguarda il social network. L’apertura al pubblico, infatti, sarà accompagnata anche da alcune interessanti funzionalità introdotte a breve.

Tra le imminenti implementazioni, a quanto pare, vi sarà la possibilità per gli sviluppatori di ospitare in autonomia server collegati alla rete di Bluesky.

Bluesky apre a tutti: scelta pianificata o mossa obbligata per salvare il progetto?

L’apertura al grande pubblico di Bluesky è stata letta in modi diversi da comuni utenti e addetti ai lavori.

Secondo alcuni si tratta di un passo programmato e che rientra in un piano di sviluppo fisiologico della piattaforma. Per altri, invece, Bluesky non è riuscita a raggiungere il coinvolgimento desiderato attraverso il sistema a inviti, passando a un modello più aperto per aumentare l’utenza.

Allo stato attuale, la piattaforma ha 3 milioni di utenti. Il numero in questione è molto basso, tenendo conto che Threads di Meta può contare su decine di milioni di account (per non parlare di altri social network più affermati).

Sull’ultimo servizio di questo tipo arrivato sul mercato, però, vi è anche un altro grande dubbio. Come verrà monetizzato il traffico all’interno dello stesso? In passato, Dorsey ha rivelato che il modello basato sulle pubblicità non entusiasmava più di tanto e, a quanto pare, in futuro saranno proposti strumenti e servizi avanzati agli utenti per poter mantenere il social network.