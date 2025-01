Bluesky presenta la sua alternativa a Instagram: ecco Flashes

L’universo non è mai stato in fermento come negli ultimi mesi.

Da una parte c’è TikTok con la sua posizione difficile nel contesto statunitense, dall’altra vi è Meta e la sua scelta drastica di cambiamento per quanto riguarda la moderazione dei contenuti. In questo contesto non va dimenticato il promettente Bluesky, che per molti utenti resta un’alternativa più che apprezzabile a piattaforme già largamente affermate.

Proprio grazie a esso, sta prendendo forma un nuovo progetto che si vuole affermare come valida alternativa a Instagram, ovvero Flashes. La piattaforma, nata grazie all’idea dello sviluppatore Sebastian Vogelsang, si basa sul protocollo AT di Bluesky e funziona in modo semplice, ovvero filtrando post degli utenti e limitandosi a mostrare quelli che contengono foto e video. Un sistema semplice, ma non per questo meno da sottovalutare.

Flashes si presenta come Instagram, ma con meno funzioni avanzate

Secondo quanto affermato dal suo ideatore, Flashes non intende essere una copia perfetta di Instagram e, proprio per questo motivo, non saranno implementate diverse funzioni presenti sul social di Meta.

Questa idea potrebbe portare nuova linfa vitale al progetto Bluesky, che dopo una crescita rapida in seguito all’acquisizione di Twitter (oggi X) da parte di Elon Musk, ha rallentato visibilmente la sua crescita. Nonostante i 27 milioni di utenti attivi, di fatto, possiamo parlare ancora di una piattaforma di nicchia, ben lontana da X e dai colossi del settore.

Nonostante ciò, il trend di Bluesky resta positivo, anche grazie ai 15 milioni di dollari di investimenti raccolti a ottobre, all’apertura verso gli annunci pubblicitari e alla futura implementazione di abbonamenti a pagamento, con conseguente flusso di cassa che dovrebbe fornire solide fondamenta per il futuro.

Tra le funzioni introdotte su Bluesky di recente figurano gli argomenti di tendenza, permettendo agli utenti di tenere sotto controllo gli argomenti più trattati a livello mondiale.