Bluesky potrebbe presto integrare annunci pubblicitari

Non esista social network o servizio online che, prima o poi, non cerchi in qualche modo di monetizzare il suo traffico. Anche per Bluesky, piattaforma in grande ascesa, sembra essere giunto in momento di trovare come far rendere tutta l’attenzione ottenuta negli ultimi mesi.

Secondo quanto lasciato intendere da Jay Graber, CEO del social network in questione, presto potrebbero apparire pubblicità su Bluesky. Nonostante ciò, gli annunci potrebbero non essere più di tanto fastidiosi per l’utenza.

Durante un’intervista con il sito di TechCrunch, Graber ha sottolineato come il servizio abbia attirato l’attenzione di diversi nuovi investitori, pronti a mettere mano al portafogli per vedere i propri brand associati in qualche modo a Bluesky. Nonostante ciò, il CEO ha spiegato come non è intenzione della piattaforma proporre una quantità spropositata di annunci.

Pubblicità su Bluesky? Sì, ma senza soffocare l’utenza

Nel corso dell’intervista, Graber ha tenuto a precisare come non voglia ripetere errori commessi da altri social network, di fatto diventati un ricettacolo di pubblicità particolarmente invasive.

Nelle intenzioni della compagnia vi è la priorità totale alla comunicazione tra persone, proponendo pubblicità solo in contesti circoscritti. A tal proposito, per esempio, il CEO ha teorizzato la possibilità di mostrare annunci nei risultati di ricerca di Bluesky, potenzialmente in linea con la query digitata dall’utente.

Bluesky sta ottenendo numeri straordinari nel corso delle ultime settimane, raggiungendo pochi giorni fa i 20 milioni di utenti. La lunga rincorsa a X non è però solitaria: anche Threads si sta muovendo a suon di implementazioni e utenza in crescita.

Il servizio di Meta, per esempio, sta lavorando per introdurre uno strumento insight per permettere ai creator di analizzare il proprio pubblico e il comportamento degli stessi.