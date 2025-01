Bollette luce e gas più care nel 2025? Risparmiare è possibile, ecco come fare

Le bollette di luce e gas nel 2025 potrebbero essere sensibilmente più care rispetto allo scorso anno. Tutto ruota intorno all’aumento registrato dal prezzo all’ingrosso dell’energia che, nel corso del mese di dicembre 2024, ha toccato il massimo di tutto l’anno. Il PUN, indice di riferimento del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, ha superato quota 0,13 €/kWh mentre il PSV, indice di riferimento del mercato all’ingrosso del gas in Italia, ha superato quota 0,5 €/Smc. Analizzando l’andamento degli indici nel corso del 2024, il trend di crescita è evidente. Una soluzione per evitare ulteriori stangate in bolletta, però, c’è.

Con le offerte di Octopus Energy è possibile accedere a un prezzo ridotto dell’energia e, quindi, ridurre le bollette senza dover ridurre i consumi. In particolare, con l’offerta Octopus Fissa 12M è possibile bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi fino a 0,1295 €/kWh per la luce e 0,497 euro per il gas. Ulteriori rincari registrati dal mercato all’ingrosso, grazie a queste offerte, saranno evitati. Inoltre, le offerte Octpus hanno un costo di commercializzazione di 108 euro all’anno per fornitura (meno di 10 euro al mese), riducendo anche il costo fisso da sostenere per tenere attiva una fornitura. Il fornitore propone anche offerte a prezzo indicizzato per chi preferisce accedere a tariffe con un costo dell’energia legato all’andamento del mercato all’ingrosso.

Per attivare le offerte luce e gas di Octopus basta seguire una veloce procedura online. Tutti i dettagli in merito sono disponibili sul sito ufficiale di Octopus.

Come attivare le offerte Octopus e risparmiare su luce e gas

Le offerte luce e gas di Octpus sono disponibili con attivazione online, senza alcun costo iniziale. Per accedere alla promo basta avere a disposizione:

i dati dell’intestatario della fornitura

della fornitura il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportato nell’ultima bolletta

Per avviare la procedura di attivazione basta seguire il link qui di sotto.