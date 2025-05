Bollette salate? Con Engie il prezzo è bloccato per 12 mesi (ed è anche 100% green)

Arriva l’estate, le giornate si fanno più lunghe ed Engie rilancia la sua proposta per chi vuole vivere con un occhio di riguardo alla sostenibilità. Si chiama Energia PuntoFisso ed è l’offerta luce e gas pensata per chi cerca trasparenza, stabilità e zero stress. Prezzo bloccato per 12 mesi, energia 100% verde, nessun costo di attivazione: una scelta ideale per chi vuole evitare brutte sorprese in bolletta.

Energia verde e gestione digitale

Con Energia PuntoFisso, ENGIE garantisce una fornitura 100% da fonti rinnovabili. La gestone, poi, è completamente digitale: dalla ricezione della bolletta via email fino alla gestione del contratto tramite app o area riservata online. E grazie alla domiciliazione bancaria, le bollette si pagano in automatico.

Ma passiamo al succo dell’offerta, riportata chiaramente da Engie. Ipotizzando un contratto luce e gas con tariffa monoraria, si andrà incontro a questi costi:

Energia elettrica :

Costo materia prima: 0,1254 €/kWh

Commercializzazione al dettaglio: 6 €/mese

Costo materia prima: 0,475 €/smc

Commercializzazione al dettaglio: 6 €/mese + 0,00795 €/smc

Il vero vantaggio di Engie è il prezzo bloccato per 12 mesi: non avrai più alcuna preoccupazione, per un intero anno. Puoi anche simulare la tua bolletta, per avere una stima dei costi una volta effettuato il passaggio al nuovo operatore.

Ecco come attivare l’offerta Engie

Attivare Energia PuntoFisso è questione di pochi minuti. Basta avere sotto mano l’ultima bolletta e seguire questi semplici passaggi:

Richiedi l’attivazione online entro il 28 maggio 2025;

Scegli tra luce, gas o luce + gas;

Verifica il tuo indirizzo email;

Rilassati: ENGIE si occuperà di tutto, senza alcun intervento fisico e senza interruzioni nella fornitura.

Con oltre 3.200 dipendenti e 60 sedi in tutta Italia, ENGIE è un punto di riferimento per oltre un milione di clienti. L’obiettivo? Accompagnare famiglie e imprese nella transizione verso un’energia più pulita ed efficiente, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Per una bolletta più leggera e sostenibile, passa a Engie entro il 28 maggio: il prezzo è bloccato per 12 mesi!