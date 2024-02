Bomba APPLE, l'iPad Pro da 11" SVENDUTO oggi su Amazon

Il tablet più amato in assoluto è oggi in sconto su Amazon. L’iPad Pro di quarta generazione da 11″ è tornato con un prezzo fantastico che porta tanti utenti a pensare al suo acquisto.

Il sito e-commerce concede a tutti l’opportunità di acquistare il tablet di Apple con un costo nettamente più basso siccome c’è il 16% di sconto. Questa offerta, che certamente non durerà in eterno, garantisce a tutti un prezzo di 899 € invece che di 1069 €. È proprio in questo modo che si possono risparmiare quasi 200 €, avendo comunque due anni di garanzia e la spedizione veloce.

iPad Pro da 11″, ha 128 GB di memoria è un design pazzesco

Con il suo fantastico design, rappresenta l’oggetto del desiderio di tantissime persone. L’iPad Pro di quarta generazione, mostra un display fantastico: il Liquid Retina da 11″ con ProMotion e True Tone offre una risoluzione altissima per contenuti fluidi come su nessun altro tablet.

Ma qual è il motivo principale per cui acquistarlo? Sicuramente l’hardware, capeggiato dal nuovo chip M2 che, essendo montato anche sui MacBook, garantisce prestazioni strepitose. In termini di multimedialità, non mancano certamente i punti di forza: sul retro infatti c’è una doppia fotocamera con risoluzione da 12+10 MP per foto e video eccezionali. Anche l’audio non è da meno visto che ci sono ben quattro speaker tra parte superiore ed inferiore.

Potersi affidare ad un display così definito e performante, oltre che ad un hardware di questo spessore è un privilegio. L’iPad Pro da 11″ è un vero miracolo di tecnologia, utile in ogni frangente e soprattutto oggi anche conveniente dal punto di vista del prezzo.

Oltre ai punti di forza che stanno nelle caratteristiche tecniche, nel design e nella trasportabilità, il costo finale rappresenta il vero fiore all’occhiello. Con il 16% di sconto oggi disponibile, il prezzo finale sarà di soli 899 €, per cui ci sono quasi 200 € di sconto.

