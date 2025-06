L’Intelligenza Artificiale sta rapidamente trasformando il panorama delle frodi digitali, dando vita a una nuova generazione di truffatori capaci di creare documenti falsi con un semplice clic. Pavel Goldman-Kalaydin, esperto di sicurezza informatica presso Sumsub, sottolinea che questa evoluzione rappresenta una minaccia crescente, con un aumento del 195% nella produzione di documenti falsi generati da AI generativa tra il 2024 e il 2025.

Il fenomeno delle frodi identitarie sintetiche si sta espandendo a ritmi senza precedenti. L’Europa è l’epicentro di questa crescita, registrando un impressionante +378%, seguita dal Nord America (+311%). In contrasto, le tecniche tradizionali di falsificazione stanno diventando obsolete in molte aree, con diminuzioni significative in Africa (-82%) e Nord America (-50%). Tuttavia, l’Europa presenta una controtendenza, con un aumento del 33% anche con le tecniche più tradizionali legate a queste operazioni illegali.

Industrie come il mercato delle criptovalute, fintech, trasporti, trading e il gioco d’azzardo risultano particolarmente esposte a questa nuova ondata di frodi digitali. La loro vulnerabilità è dovuta alla necessità di offrire processi di registrazione rapidi, spesso a scapito di controlli approfonditi sull’identità degli utenti. È allarmante notare che il 76% delle attività fraudolente si verifica dopo la fase di onboarding, utilizzando tecniche avanzate come lo spoofing delle impronte digitali dei dispositivi, il credential stuffing e il money muling.

Frodi identitarie sintetiche: la svolta dei deepfake

Parallelamente, i deepfake stanno raggiungendo livelli preoccupanti. Il Nord America ha registrato un incremento del 1.100% nei casi rilevati, mentre in Europa l’aumento è stato del 900%. Hong Kong, Singapore e Germania sono tra le aree più colpite da questa tecnologia fraudolenta, che rende sempre più difficile distinguere tra realtà e manipolazione digitale.

Per contrastare l’evoluzione delle frodi, gli esperti consigliano l’adozione di software gestione identità avanzati e sistemi di verifica a più livelli. Questi strumenti possono aiutare a identificare anomalie nei processi di autenticazione e a prevenire attività fraudolente. Inoltre, i consumatori possono proteggersi utilizzando strumenti specifici contro il furto d’identità e verificando con attenzione l’identità di contatti sconosciuti online.