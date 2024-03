Box: il servizio cloud storage integra il servizio OpenAI di Azure

Box, servizio noto per offrire cloud storage, ha annunciato un’interessante collaborazione con Microsoft che porterà all’integrazione con il servizio OpenAI di Azure.

In questo senso, la piattaforma sarà in grado di utilizzare dei Large Language Model (LLM) avanzati, potendo dunque usufruire di quanto di meglio può offrire allo stato attuale l’Intelligenza Artificiale. Il tutto, ovviamente, senza rinunciare agli alti standard di sicurezza e privacy che caratterizzano Box.

Questa sinergia darà vita a un servizio innovativo, già battezzato Box AI. Sebbene di fatto Microsoft sia considerabile come rivale di tale servizio, essendo proprietaria di OneDrive, le due aziende hanno già collaborato in passato.

Secondo Ben Kus, CTO di Box “In questa nuova era dell’intelligenza artificiale, stiamo espandendo nuovamente la nostra collaborazione per portare l’Intelligenza Artificiale nelle aziende senza compromettere la sicurezza dei dati, la privacy, la conformità e la governance“.

Ecco Box AI: il nuovo servizio di Box con integrazione di OpenAI di Azure e dell’ecosistema Microsoft 365

Nell’annuncio che ha accompagnato la presentazione di Box AI, il servizio appare costruito su un framework indipendente dalla piattaforma. Ciò consentirà allo stesso di connettersi, oltre che con OpenAI di Azure, anche con tanti altri LLM avanzati.

Box AI è già disponibile per gli utenti, promettendo agli stessi di fornire un’integrazione dell’IA capace di supportare società di servizi finanziari, così come studi legali, assicuratori e attività in altri ambiti simili.

Box AI, tra le altre cose, potrà giovare anche con l’integrazione rispetto all’ecosistema Microsoft 365. In tal senso possiamo citare Word, Excel, PowerPoint, Teams e Outlook, con una futura integrazione in progetto per quanto riguarda Microsoft Copilot.

Tenendo conto che Box aveva già diversi clienti di rilievo nei suddetti settori, appare facile come Box AI può attingere a un bacino d’utenza già pronto al passaggio dal classico cloud storage a quello arricchito dall’IA. Il nuovo servizio di cloud storage è incluso nei piani Enterprise Plus di Box.