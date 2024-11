Bozze su WhatsApp: adesso è impossibile dimenticare di inviare un messaggio

Il continuo processo di evoluzione di WhatsApp passa attraverso gli aggiornamenti e anche questa volta sembra che ci sia qualcosa di interessante di cui parlare. Secondo quanto riportato infatti l’esperienza degli utenti diventa ancora più moderna ma soprattutto pratica.

La prima novità è la tanto attesa introduzione delle bozze dei messaggi. Quante volte capita di iniziare a scrivere un messaggio, abbandonare la chat e dimenticarsene? Con questo aggiornamento, WhatsApp rende quasi impossibile ignorare un messaggio non inviato. Quando si esce da una conversazione con un testo non ancora recapitato, l’app ora mostra la scritta “Bozza” accanto al nome del contatto, evidenziata in verde e accompagnata da un’anteprima del contenuto.

Non solo: queste bozze compaiono ora in cima all’elenco delle chat, garantendo di essere facilmente visibili e accessibili non appena si riapre l’app. Una funzione apparentemente semplice, ma che colma una lacuna rispetto ad altre app di messaggistica. Gli utenti Android e iOS possono già utilizzarla essendo disponibile nella versione stabile dell’app.

Bozze ma non solo: WhatsApp porta un nuovo tema scuro per chi usa la modalità chiara

La seconda novità riguarda l’aspetto estetico di WhatsApp. Gli sviluppatori stanno lavorando su un nuovo tema nero per la modalità chiara. A differenza del tradizionale verde, il nero sarà il colore principale, offrendo un look più elegante e moderno. Questo tema si inserisce in un aggiornamento più ampio dell’interfaccia utente, che prevede una revisione grafica per le tab dedicate alle community.

Con oltre 100 milioni di utenti attivi mensili e un costante flusso di nuove funzioni, WhatsApp si conferma un punto di riferimento per la messaggistica globale. Mentre arrivano sempre più novità, gli utenti possono già pregustare un’app più intuitiva e personalizzabile. Qualcuno credeva infatti che con il passare del tempo Telegram, rivale e nemica giurata dell’applicazione di Meta, potesse prendere il sopravvento. A quanto pare però non è andata così, almeno per il momento.