Brave Search: il motore di ricerca risponde alle query di programmazione

Non esistono solo Google e Bing. All’ombra dei più grandi motori di ricerca, ve ne sono alcuni meno famosi che stanno cercando di ritagliarsi una fetta d’utenza.

Tra di essi spicca Brave Search, un engine incentrato sulla privacy e che viene proposto come motore di ricerca predefinito sul browser Brave. A rendere questo servizio particolarmente interessante vi è un annuncio di ieri, ovvero l’introduzione del CodeLLM, che permetterà di fornire risultati per query di programmazione.

CodeLLM è un sistema basato sull’Intelligenza Artificiale che potrà fornire risposte che includono frammenti di codice, con tanto di spiegazioni dettagliate. L’utilizzo di questo potente strumento, ideale per i programmatori neofiti, è del tutto gratuito e già integrato in Brave Search.

A quanto pare la tecnologia alla base di CodeLLM è Mixtral, un LLM che viene attivato utilizzando istruzioni di testo per generare codice.

Brave Search è il motore di ricerca ideale per chi si avvicina al mondo della programmazione

Lo stesso team di Brave ha voluto spiegare il funzionamento dello strumento specificando come esso rilevi automaticamente le query relative alla programmazione, senza necessità di comandi speciali da parte dell’utente.

In un post sul blog ufficiale, inoltre, viene chiarito come “Oltre ai risultati della ricerca, se è possibile una risposta, ci sarà un widget per attivare la risposta CodeLLM. Il rilevamento delle query di programmazione avviene al di fuori del LLM, da parte di altri componenti di ricerca (simili a quelli in grado di rilevare query sul meteo, query che si prestano bene ad essere riassunte, query sui prezzi delle azioni, eccetera)”.

Non è il primo avvicinamento di Brave all’IA vista l’introduzione, un paio di mesi fa, del suo assistente Leo, basato su Llama 2 e Claude LLM di Anthropic.

Brave Search è un’alternativa ai più famosi motori di ricerca che sta raccogliendo ampi consensi tra l’utenza. A due anni dal suo lancio, questo può vantare oltre 60 milioni di utenti e un numero medio di query giornaliera di circa 25 milioni.