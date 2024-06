Bridgy Fed: ora utenti Bluesky e Mastodon possono comunicare tra loro

Il “fediverso” oggi è una realtà un po’ più concreta, visto che gli utenti di Bluesky e Mastodon possono finalmente comunicare tra loro.

Gli utenti di app come Mastodon, basate sul protocollo ActivityPub, e Bluesky (basata su protocollo AT) possono seguire persone, visionare post, mettere mi piace e interagire con contenuti presenti sull’altra piattaforma.

A rendere possibile tutto ciò è Bridgy Fed, una nuova tecnologia che mira ad espandere il già citato fediverso. Stiamo parlando dell’ultima frontiera dei social media decentralizzati, il cui boom è partito con l’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk, avvenuto nel 2022.

Da allora, Bluesky ha ampliato la sua rete divenendo una realtà degna di nota, forte dei suoi oltre 5,7 milioni di utenti racimolati nei primi mesi di questo 2024. Questo progetto, però, non è un unicum nel settore. Anche altri social network come Farcaster (basato sulla tecnologia blockchain) promettono di seguire le sue orme.

Bluesky e Mastodon: con Bridgy Fed la comunicazione è bidirezionale

Nonostante una filosofia comune, però, i social decentralizzati avevano un grosso limite, ovvero l’impossibilità di far comunicare tra loro gli utenti. Ed è qui che Bridgy Fed ha cambiato le carte in tavola. A dispetto di una filosofia di base simile, Bluesky e Mastodon utilizzano protocolli diversi, che rendono difficili le comunicazioni tra le piattaforme.

Bridgy Fed viene definito come un “social networking“, ovvero uno strumento che fa da ponte per le comunicazioni tra piattaforme teoricamente incompatibili. Si tratta di una creazione dello sviluppatore di software Ryan Barrett, il cui lancio è iniziato lo scorso aprile per terminare solo in questi giorni.

Va detto che Bridgy Fed non è il primo tentativo di far comunicare tra loro due social network dai protocolli diversi nel fediverso. In passato, strumenti come Sasquatch, pinhole, RSS Parrot, mostr.pub e SkyBridge hanno ottenuto un buon successo, anche se in nessun caso si è mai parlato di sistemi bidirezionali.