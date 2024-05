Il browser Arc è ora disponibile anche per Windows 11

Dopo aver conquistato gli utenti iOS e macOS, il browser Arc sbarca ufficialmente anche su Windows. Progettato per cambiare il modo in cui gli utenti navigano in rete, secondo l’azienda The Browser Company questo ha tutte le carte in regola per convincere gli utenti Windows ad abbandonare Edge e soprattutto Chrome. «Arc è così rilassante, e ti mantiene organizzato. Ti aiuta a gestire meglio i tuoi task durante il giorno», spiega Hursh Agrawal, co-fondatore di The Browser Company.

La novità di Arc che balza subito all’occhio è la barra laterale che elimina il caos delle tante schede aperte. Ma può anche essere nascosta, così da lasciare spazio al sito web che si sta visitando. Altro vantaggio è che il suo motore di rendering è Chromium (ormai lo standard del web), quindi è possibile portare con sé anche le estensioni utilizzate su Chrome.

La versione di Arc per Windows è stata realizzata completamente su macOS, con Swift. Saleem Abdulrasool, software engineer di The Browser Company, è da oltre sei anni che lavora per portare Swift sulla piattaforma di Microsoft. «Sono molto entusiasta. Vedere qualcosa realizzarsi dopo così tanti anni è davvero fantastico», ha dichiarato a The Verge.

Ovviamente, Arc ha l’obbligo di essere performante e unico nelle sue funzionalità esclusive per poter realmente competere con Chrome. A tal proposito, secondo Darin Fisher (dal 2022 in The Browser Company) questo potrebbe essere un momento particolarmente favorevole per via di una sorta di immobilità di Chrome e simili. Per Fisher, Arc potrebbe seguire proprio l’esempio di Chrome, che rubò utenti a Internet Explorer approfittando del suo momento “no”.

Il lancio su Windows 11 è solo il primo step. L’azienda promette infatti nuove funzionalità per arricchire maggiormente l’esperienza d’uso. La versione per Mac consente la personalizzazione delle pagine web cambiando la palette di colori e l’utilizzo di funzioni AI, e al momento queste sono assenti nel client per Windows. Come già sottolineato poco sopra, sono però già disponibili le funzionalità principali, come la sidebar, gli Spazi, i profili e le modalità split-view e picture-in-picture.

Come scaricare Arc su Windows 11

Per scaricare gratuitamente il browser di The Browser Company basta recarsi qui e cliccare sul pulsante “Download Arc for Windows 11“.