Budgie 10.10 Desktop supporterà solo Wayland di default

Lo sviluppatore desktop di Budgie ed ex manutentore di Solus, Joshua Strobl, ha recentemente condiviso l’articolo State of the Budgie. Quest’ultimo riassume il lavoro svolto dagli sviluppatori di Budgie nel 2024 e presenta gli obiettivi per il 2025, soprattutto per quanto riguarda il supporto Wayland. Secondo Strobl è stato un anno grandioso per Budgie Desktop, con il rilascio di release come Budgie 10.9 e Budgie 10.9.2. Entrambe hanno portato avanti il ​​duro lavoro di porting di Budgie al protocollo di visualizzazione Wayland.

Budgie 10.10 Desktop: i dettagli del passaggio a Wayland

Molti dei componenti di Budgie sono già stati portati su Wayland. Inoltre, il team li considera “utilizzabili quotidianamente su Wayland per un tipico caso d’uso dell’utente finale“. Ad esempio, ora è possibile accedere a una sessione Wayland di Budgie Desktop sopra il compositore Labwc. Inoltre, è possibile avviare app con raggruppamento dell’elenco delle attività, aprire il menu Budgie e Raven, cambiare la posizione del pannello, trasmettere in streaming live e acquisire schermate utilizzando OBS Studio e persino condividere lo schermo nelle app. Ad oggi c’è ancora molto lavoro da fare prima che Budgie sia completamente trasferito su Wayland. Tuttavia, il team di Budgie prevede di rilasciare Budgie 10.10 Desktop nel primo trimestre del 2025 come release Wayland-only. Ciò significa che Budgie sarà completamente trasferito su Wayland con la prossima release e che non supporterà sia X11 che Wayland.

Gli sviluppatori stanno anche lavorando sul loro compositore Wayland, ma Budgie 10.10 utilizzerà Labwc per impostazione predefinita. Budgie 10.10 verrà fornito con layout di tastiera aggiornato, luce notturna, elenco attività e applet spazi di lavoro, nonché l’implementazione del sistema Display Configuration Batch. Budgie 10.10 sarà anche l’ultimo aggiornamento importante della serie Budgie 10. Gli sviluppatori concentreranno infatti i loro sforzi sullo sviluppo della prossima versione importante dell’ambiente desktop, Budgie 11. Naturalmente, la serie Budgie 10 riceverà correzione dei bug più piccole finché Budgie 11 non sarà considerata pronta per le masse.