Bug di WhatsApp disattiva microfono degli utenti: cosa sta succedendo?

La posizione predominante di WhatsApp nel contesto delle app di messaggistica è fuori discussione.

Da anni questa piattaforma rappresenta il principale canale di comunicazione per milioni di persone che, quotidianamente, comunicano con amici, colleghi e familiari attraverso l’app. Uno dei motivi del successo è il lavoro degli sviluppatori che rendono WhatsApp dotato di nuove funzionalità. Tutto ciò, non significa che tale software sia esente da problemi, anzi.

Nelle ultime ore, tanto su Reddit quanto in altri luoghi di incontro virtuale, sempre più utenti stanno segnalando un fastidioso bug. Nello specifico, si parla con sempre maggiore insistenza di un malfunzionamento del microfono che, di fatto, sta “silenziando” un numero sempre più considerevole di persone.

Il bug del microfono disattivato non può essere risolto allo stato attuale

Secondo un rapporto di TechIssuesToday, il problema è già diffuso da tempo, anche se solo di recente la diffusione del bug è incrementata in modo consistente.

Dopo una rapida indagine, il sito ha scoperto come circa quattro anni fa si parlava di un bug molto simile citato sul forum di OnePlus. Nel caso più recente l’errore sembra coinvolgere tutti i dispositivi Android senza distinzione. A quanto pare il microfono, in alcuni casi, sembra disattivarsi senza alcun tipo di intervento da parte dell’utente e, nel caso di persone che utilizzano WhatsApp prevalentemente che chiamate, questo problema può risultare devastante.

L’aspetto ancora più inquietante di tutto ciò è che, di fatto, non esiste alcun tipo di patch o soluzione per rimediare al momento. Per evitare il fenomeno, a quanto pare, può essere utile non chiudere l’app dopo aver effettuato una chiamata. Alcuni utenti hanno cercato di disinstallare e reinstallare l’app, senza ottenere alcun tipo di risultato.

Per il momento, non resta che attendere una patch correttiva che risolva questo fastidioso problema.