WhatsApp: arriva la nuova funzione "Chatta con noi", ecco a cosa serve

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione chiamata “Chat with Us”, in italiano “Chatta con noi“. Questa è stata appositamente pensata per semplificare l’assistenza agli utenti tramite l’app web. Questa novità mira a rendere più veloce il contatto con il team di supporto, senza dover perdere tempo tra lunghe liste di FAQ.

Come andrà usata la nuova funzione di WhatsApp

La funzione sarà disponibile nella sezione Aiuto della web app. Gli utenti che la sceglieranno potranno ricevere un messaggio all’interno di una chat di WhatsApp, probabilmente di tipo automatizzato o generato dall’AI. In seguito ovviamente sarà possibile richiedere l’intervento di un vero operatore che sia in grado di gestire delle richieste più specifiche.

Con questa nuova introduzione WhatsApp vuole sostanzialmente ridurre i tempi di attesa promuovendo delle soluzioni rapide. Inoltre l’applicazione di messaggistica mira a rendere il supporto quanto più personalizzato possibile, aumentando dunque la fiducia degli utenti in questo servizio.

In più, la versione web di WhatsApp, utilizzabile su desktop, tablet e Chromebook, sta diventando sempre più completa. Tra le novità in fase di sviluppo c’è anche una ricerca inversa delle immagini, che aiuterà gli utenti a trovare la fonte di foto ricevute in chat. Con aggiornamenti come questi, la piattaforma web si sta trasformando in una vera alternativa all’app mobile.

Un’esperienza più vicina agli utenti

La nuova funzione “Chat with Us” rappresenta un passo avanti importante. Poter avere un confronto con un assistente reale e di certo un vantaggio non di poco conto all’interno di un’applicazione così tanto frequentata. Inoltre, il crescente impegno di WhatsApp nel migliorare la sua app web la rende una scelta ideale per chi trascorre molto tempo al computer.

WhatsApp sta dimostrando di voler andare oltre le semplici chat, offrendo strumenti utili e pratici per ogni tipo di utente. Non resta che aspettare per scoprire come questa nuova funzione migliorerà l’esperienza complessiva.