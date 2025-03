Bug di Windows 11 elimina Copilot dal sistema operativo

Se è vero che le patch per Windows hanno causato diversi problemi in passato, questa tendenza tende a confermarsi con una certa costanza.

Le patch più recenti, più nello specifico la KB5053598 per Windows 11 24H2 e la KB5053606 per Windows 10, presentano infatti un bug molto particolare. Molti utenti, dopo i suddetti aggiornamenti, hanno segnalato come l’app Copilot sia semplicemente scomparsa nel nulla.

Gli esperti di Windows Latest hanno notato questo bizzarro fenomeno per la prima volta, con Microsoft che ha poi confermato la sua esistenza. L’errore comporta la disinstallazione effettiva di Copilot, con l’assistente AI di Microsoft che sta letteralmente scomparendo dai PC degli utenti.

La compagnia di Redmond ha sostenuto di essere a conoscenza del problema e di essere a lavoro per trovare una soluzione. Nel frattempo, il consiglio fornito agli utenti è di reinstallare l’app tramite Microsoft Store e di bloccarla sulla barra delle applicazioni.

Copilot che scompare nel nulla? Solo uno dei tanti bug degli ultimi aggiornamenti

Se questo bug risulta clamoroso, va detto che non è l’unico registrato da Windows 11 24H2, con una serie di errori che spaziano da crash con tanto di schermata BSOD fino a blocco dell’avvio dopo l’aggiornamento.

Alcuni utenti, attraverso Reddit, hanno segnalato anche tastiere e mouse USB smettono di funzionare su Windows 11 dopo l’aggiornamento. Non meno burrascosa è stata la patch di gennaio, con un evidente problema relativo alle stampanti. Di fatto, visto il contesto difficile, il bug relativo a Copilot sembra di certo quello meno fastidioso, sebbene per Microsoft risulti alquanto imbarazzante.

Il colosso tecnologico sta infatti cercando di convincere gli utenti a usare il proprio assistente AI e, in tal senso, la sua “sparizione” non giova di certo alla sua immagine. Va comunque detto che, da quanto sta emergendo, il fenomeno sta colpendo solo un numero contenuto di utenti Windows.