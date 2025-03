Bug sui laptop Windows blocca l'avvio di Chrome: come risolvere?

Un numero sempre maggiore di utenti stanno segnalando un fenomeno alquanto spiacevole che riguarda i laptop Windows e Google Chrome.

A quanto pare, cercando di installare o avviare il browser sui dispositivi in questione, viene restituito un messaggio di tipo “Questa app non può essere eseguita sul tuo PC” che sembra indicare un eventuale incompatibilità del software con la macchina in uso (abbiamo approfondito l’argomento in questo articolo). A quanto pare il disagio interessa solo il sistema operativo di Microsoft, mentre macOS ne è del tutto esente.

Chrome non può essere eseguito su laptop Windows: le spiegazioni di Google

Il sito Laptop Mag ha contattato Microsoft e Google in merito al bug. Un rappresentante della seconda compagnia ha affermato come la stessa sia a conoscenza del problema e abbia aggiornato il programma di installazione per garantire la compatibilità con i dispositivi Windows.

Nonostante queste rassicurazioni, al momento la causa dell’errore di installazione rimane sconosciuta. Considerando le tempistiche, il bug non sembra essere collegato all’aggiornamento di Chrome del 21 marzo, né vi è alcuna indicazione che un aggiornamento di sistema di Windows 10 o Windows 11 abbia scatenato il problema.

Il bizzarro fenomeno sembra dunque derivare da una versione specifica dell’installer di Chrome, ovvero l’eseguibile ChromeSetup.exe, scaricabile direttamente dal sito ufficiale del browser. Di fatto, nel caso si presenti un problema del genere è consigliabile scaricare di nuovo il file di installazione dal sito ufficiale.

Di certo, non è la prima volta che il browser presenta insoliti problemi quando viene a contatto con il sistema operativo di Microsoft. Nell’estate 2023, per esempio, aveva fatto molto parlare un bug di Edge che segnalava l’installer di Chrome come un potenziale malware, con alcune accuse che vedevano il browser cercare di “sabotare” gli utenti pronti ad abbracciare la concorrenza.