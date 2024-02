Oggi Amazon propone a prezzo scontato un bundle ideale per chiunque voglia iniziare a rendere smart il proprio appartamento (o il proprio ufficio, perché no). Lo sconto di 30€ è applicato sul kit che include lo smart speaker Echo Dot di 5ª generazione con orologio e il Ring Intercom, un dispositivo che rende intelligente addirittura il citofono.

L’Echo Dot di 5ª generazione (con orologio) e il Ring Intercom insieme in un bundle super smart

Echo Dot 5ª generazione

A detta di Amazon, quello di quinta generazione (2022) è l’Echo Dot con il miglior audio di sempre. E chi siamo noi per contraddire l’azienda statunitense? Il device smart assicura un’esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti modelli, con voci più nitide, bassi più profondi e suono più ricco in generale.

L’altoparlante smart è ovviamente compatibile con i principali servizi streaming musicali, tra cui Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer. E puoi avviare la riproduzione di un determinato brano anche tramite i comandi vocali, chiedendo aiuto ad Alexa.

L’assistente virtuale, ovviamente, serve anche ad altro. Lo puoi chiamare in causa per le ultime notizie, le previsioni meteo, farti raccontare una barzelletta o per controllare con la tua voce gli altri dispositivi smart che hai in casa.

Rendi la tua vita quotidiana ancora più semplice. Alexa può aiutarti ogni giorno: ascolta le ultime notizie, le previsioni del tempo, imposta timer e promemoria con la voce, trova le risposte alle tue domande e ascolta le barzellette più divertenti.

Ring Intercom

Partiamo dall’installazione, che è davvero semplicissima: collega il device al tuo citofono interno in modo rapido (montaggio a parete, con strisce adesive o viti in dotazione) e senza la necessità di effettuare modifiche al sistema di citofonia dell’intero edificio.

Una volta installato, con l’Intercom ricevi notifiche istantanee sul tuo smartphone/tablet ogni volta che il citofono suona. Puoi parlare con chiunque stia bussando direttamente dal tuo smartphone (scarica l’app Ring per iOS o Android), e dallo stesso puoi anche farlo entrare nell’edificio. E attenzione, non ti parlo di una funzione a pagamento, ma di un servizio completamente gratuito.

Ma c’è dell’altro, perché con il Ring Intercom hai anche la possibilità di far entrare nell’edificio autonomamente le persone di cui fidi di più. Ti basta inviare loro una Chiave Ospite tramite l’app Ring e puoi anche impostare il periodo di attivazione (giorni o determinati orari della giornata). Ma ricorda, è sempre tutto nelle tue mani, quindi puoi anche revocare l’accesso.

La vera chicca però è la seguente, e ti assicuro che è sbalorditiva. Amazon può controllare al posto tuo le consegne Amazon a casa tua. Impostando la Verifica Automatica per le consegne Amazon, gli autisti – dopo una verifica – possono entrare direttamente nell’edificio ed effettuare la consegna, appunto, all’interno.

Compatibilità

Amazon, giustamente, precisa che il Ring Intercom può essere abbinato solo a citofoni compatibili. Per questo motivo, è assolutamente consigliato verificare che il proprio citofono sia supportato. Puoi farlo dalla pagina del prodotto, cliccando su “Verifica la compatibilità“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.