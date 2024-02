PC Windows o Mac, non fa alcuna differenza: i software della suite di Office non dovrebbero mai mancare all’appello. Sono infatti fondamentali per la produttività ad ogni livello, in particolare Word ed Excel. Ma non dimentichiamo la sicurezza e dunque l’importanza della protezione garantita da Norton 360 Deluxe, uno dei migliori sul mercato. Ebbene, oggi il bundle con 15 mesi di Microsoft 365 Family (fino a 6 persone) e 15 mesi del sopracitato Norton 360 Deluxe costa solo 57,99€, spedizione inclusa. Si tratta di un risparmio del 69% sull’originario prezzo di listino. Insomma, un vero affare!

Produttività e sicurezza con Microsoft 365 e Norton 360 Deluxa: il bundle è scontato del 69% su Amazon

Con l’acquisto Microsoft 365 Family ottieni le versioni aggiornate degli strumenti di produttività conosciuti per creare contenuti, mantenere l’organizzazione e collaborare in tutta facilità. Parliamo di Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Editor, Microsoft Teams, OneDrive e Family Safety Mobile

A proposito del servizio d’archiviazione appena citato, avrai a disposizione 1000GB di spazio sul cloud con protezione ransomware, così da tenere al sicuro foto e file.

Norton 360 Deluxe assicura invece una protezione multilivello che mette al sicuro sia i dispositivi che i propri dati, spesso al centro di attacchi che – come conseguenza – violano anche la privacy dei consumatori. Il software può essere utilizzato su un massimo di 5 dispositivi.

Una volta concluso l’acquisto del bundle con 365 Family (12 mesi + 3 mesi) e Norton 360 Deluxe (abbonamento prepagato di 15 mesi) riceverai il codice di attivazione via email. Dovrai semplicemente riscattarlo e procedere poi all’installazione.

Ricorda che gli abbonamenti possono essere utilizzati su un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente (PC/Mac, tablet e smartphone) nel caso della suite di Microsoft e su un massimo di 5 dispositivi nel caso dell’antivirus.

