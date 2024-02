Ecco un bundle perfetto per chi cerca la qualità a buon prezzo. Questo include il Samsung Galaxy S23 FE Graphite da 128GB e gli auricolari Bluetooth Galaxy Buds FE con cancellazione del rumore. Il prezzo di listino è di 739 euro, ma oggi puoi completare l’affare a soli 590 euro, spedizione compresa.

L’offerta sta attirando molte attenzioni, quindi è consigliabile concludere l’acquisto nel minor tempo possibile. Al momento il bundle risulta venduto e spedito da Amazon, con consegna in meno di 24 ore.

Il bundle formato convenienza è scontato del 20% su Amazon: il Samsung Galaxy S23 FE e i Galaxy Buds FE aspettano solo te

Il vero protagonista è senza dubbio il Samsung Galaxy S23 FE, smartphone premium con qualità costruttiva impeccabile e performance sopra la media in tutte le situazioni. Il design è praticamente identico a quello dell’S23, con scocca in alluminio, ampio display Dynamic AMOLED 2x da 6,4 pollici protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5 e, sul retro, il modulo fotografico con tripla lente.

A proposito del comparto fotografico, è composto da una ultra-grandangolare da 12 megapixel, da una grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x.

La batteria, poi, è da 4.500mAh e si traduce in un’ottima autonomia. Anche per merito della gestione energetica del processore. Del resto, quando si parla di efficienza, Samsung è sempre in prima fascia.

Passando invece ai Galaxy Buds FE, sono auricolari Bluetooth con cancellazione del rumore e comandi touch che si sposano alla perfezione proprio con l’S23 FE. E non potrebbe essere altrimenti.

Sono comodi da indossare, anche per diverse ore. All’interno della confezione sono inclusi gommini auricolari di diverse misure e alette aggiuntive, quindi il comfort è sempre assicurato.

Anche l’autonomia è ottima: si spinge fino a 30 ore di utilizzo considerando il case di ricarica. All’interno della confezione trovi anche il cavo di ricarica per la custodia.

