Bunny DNS diventa gratis: sfida aperta a Cloudflare nella gestione dei domini

Ogni connessione a un sito web, API o applicazione cloud passa attraverso una richiesta DNS prima ancora che inizi il trasferimento dei dati. Negli ultimi 20 anni il ruolo del DNS si è evoluto profondamente: da semplice meccanismo di risoluzione dei nomi a componente fondamentale per il bilanciamento del traffico, la resilienza dei servizi e la sicurezza delle applicazioni distribuite. Bunny è una nota società europea conosciuta soprattutto per la sua rete CDN, che si propone come alternativa ai provider USA.

La novità, annunciata in queste ore, è che il servizio Bunny DNS diventa gratuito, eliminando qualsiasi costo legato alla gestione dei nomi di dominio.

La scelta arriva dopo una crescita significativa della piattaforma, che oggi opera attraverso una rete globale composta da 119 punti di presenza e supporta oltre 1,5 milioni di siti web. Secondo l’azienda, Bunny DNS gestisce quasi 200 miliardi di richieste ogni mese per oltre 300.000 domini registrati sulla piattaforma.

Bunny DNS: da motore interno della CDN a piattaforma DNS indipendente

Il servizio Bunny DNS non nasce come prodotto commerciale: deriva direttamente dal sistema di instradamento sviluppato dalla società per ottimizzare le prestazioni della propria CDN. L’obiettivo iniziale consisteva nel determinare in tempo reale quale nodo della rete dovesse servire una specifica richiesta, tenendo conto di parametri come latenza, disponibilità dei server e condizioni della rete.

Nel 2022 l’azienda trasformò quella tecnologia in un prodotto autonomo introducendo un approccio piuttosto diverso rispetto ai tradizionali provider DNS. Invece di limitarsi alla restituzione di record statici, Bunny DNS introdusse record intelligenti e funzionalità programmabili basate su JavaScript, capaci di modificare dinamicamente le risposte in funzione dello stato dell’infrastruttura o della posizione geografica dell’utente.

La piattaforma integrò inoltre controlli di salute automatici e meccanismi avanzati di instradamento geografico: Bunny DNS si è quindi posizionato come strumento pensato soprattutto per sviluppatori, operatori cloud e aziende che gestiscono applicazioni distribuite.

Perché eliminare il costo delle query DNS

Secondo Bunny, il DNS dovrebbe rappresentare una funzione essenziale dell’infrastruttura e non un servizio premium riservato a chi può sostenere costi aggiuntivi.

Da qui la decisione di rendere gratuito l’hosting DNS per un massimo di 500 domini per account, senza limiti sulle query e senza costi associati al volume di traffico generato.

Rimane attivo il requisito minimo di spesa dell’intera piattaforma, pari a 1 dollaro mensile, già applicato agli altri servizi Bunny: la gestione DNS, però, non genera più alcun addebito basato sull’utilizzo (qui le risorse per iniziare la configurazione).

Dal punto di vista commerciale la mossa appare interessante anche per un altro motivo. Il DNS rappresenta spesso il primo servizio configurato quando si avvia un nuovo progetto web. Eliminando le barriere economiche all’ingresso, Bunny punta evidentemente a trasformare il servizio in un punto di accesso privilegiato verso CDN, protezione DDoS e altri servizi della piattaforma, in concorrenza diretta rispetto – ad esempio – a Cloudflare.

Migrazione semplificata e importazione automatica delle zone

Uno dei problemi più frequenti quando si cambia provider DNS riguarda la ricostruzione della zona esistente. Bunny DNS introduce un sistema di scansione automatica capace di individuare i record più comuni associati a un dominio e ricostruire gran parte della configurazione in modo automatico.

Gli amministratori possono comunque importare configurazioni esistenti utilizzando file BIND, il formato storico adottato da molti server DNS autorevoli. La presenza di entrambe le modalità riduce il rischio di errori durante le migrazioni e facilita l’adozione del servizio anche in ambienti complessi.

Bunny DNS supporta nativamente una configurazione dual stack: i nameserver della piattaforma rispondono sia tramite IPv4 che tramite IPv6 senza richiedere configurazioni aggiuntive. Molti provider DNS hanno introdotto il supporto IPv6 da tempo; la differenza consiste soprattutto nell’aver reso la funzionalità completamente trasparente per l’utente finale.

DNSSEC con protezione NSEC Black Lies

La sicurezza del DNS continua a rappresentare una sfida importante. Gli attacchi di spoofing e manipolazione delle risposte DNS possono compromettere l’accesso ai servizi online o favorire attività di phishing particolarmente sofisticate.

Per mitigare questi rischi Bunny ha implementato il supporto DNSSEC, tecnologia che consente di verificare crittograficamente l’autenticità delle risposte DNS. L’implementazione utilizza inoltre il meccanismo NSEC Black Lies, una tecnica progettata per limitare la possibilità di enumerare l’intera struttura di una zona DNS.

Nelle implementazioni tradizionali di DNSSEC, infatti, un attaccante può talvolta ottenere informazioni sulla struttura dei record esistenti sfruttando determinate risposte negative. L’approccio NSEC Black Lies riduce significativamente questa esposizione, mantenendo i vantaggi della validazione crittografica senza rendere immediatamente visibile l’intera architettura del dominio.

Una scelta che potrebbe influenzare il mercato DNS

Rendere gratuito un servizio che elabora centinaia di miliardi di query ogni mese non rappresenta una decisione banale. Bunny DNS nasce come componente fondamentale dell’infrastruttura e continua a svolgere un ruolo centrale nell’ottimizzazione del traffico della CDN. Proprio questa integrazione permette probabilmente all’azienda di sostenere economicamente l’eliminazione dei costi legati alle query.

Dal punto di vista tecnico, la piattaforma continua a evolversi introducendo funzionalità normalmente riservate a soluzioni DNS di fascia enterprise.

Resta da capire quale sarà la risposta dei concorrenti. Di certo la decisione di eliminare completamente i costi delle query DNS aggiunge pressione a un settore già molto competitivo, dove prestazioni, affidabilità e semplicità operativa stanno assumendo un peso crescente nelle scelte di sviluppatori e amministratori di sistema.