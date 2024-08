ByteDance presenta nuovo strumento IA per trasformare testo in video

ByteDance, società proprietaria della nota piattaforma TikTok, ha ufficialmente fatto il suo debutto nell’ormai affollato settore dell’Intelligenza Artificiale.

La compagnia cinese ha infatti proposto un nuovo strumento legato a tale tecnologia chiamato Jimeng AI. Stiamo parlando di un servizio in grado di trasformare il testo in video o in immagini, già disponibile per sistemi iOS e Android entro i confini della Cina.

L’utilizzo pratico di Jimeng AI non si discosta da altri strumenti simili. Gli utenti digitano prompt di testo e, in base a quanto descritto, l’IA procede con la creazione di un contenuto video. Nulla di rivoluzionario, se non fosse per i risultati ottenuti: si parla di dettagli realistici e rendering di alta qualità.

Non solo, proprio la possibilità di creare con disinvoltura tanto video quanto immagini colloca questo strumento un gradino sopra altri servizi simili, come DALL-E 3, in grado solo di lavorare con le immagini. Di contro, almeno per ora, Jimeng AI può offrire come output solo video della durata di pochi secondi, almeno per il momento.

Con Jimeng AI ByteDance debutta in grande stile nel mercato dell’IA

L’app risulta gratuita, anche se ByteDance offre dei piani a pagamento per poter generare più contenuti. Nello specifico vi è un piano mensile da 69 yuan (poco meno di 9 euro) o annuale (da circa 84 euro) che permettono di elevare il limite di contenuti generati mensilmente. Secondo quando rivelato, una sottoscrizione a pagamento permette di generare più di 2.000 immagini o 168 video al mese.

Il lancio di Jimeng AI sul mercato potrebbe arrivare nel momento giusto per rendere ByteDance un nome importante nell’universo IA. Sora di OpenAI non è ancora disponibile al pubblico mentre altri colossi come Google hanno annunciato che stanno lavorando su progetti simili, senza però fornire nulla di concreto agli utenti.

Tra i maggiori concorrenti della piattaforma di ByteDance di fatto sembrano figurare principalmente solo altri servizi provenienti dalla Cina come Stability AI, Runway e Kling AI.