Cache Google Search non più disponibile: ecco come accedervi comunque

La cache di un motore di ricerca, come Google Search, si riferisce all’insieme delle copie del contenuto delle pagine Web che il crawler ha salvato dopo l’indicizzazione, a valle del processo di scansione. Le informazioni memorizzate in cache rappresentano quindi la versione archiviata dal motore di ricerca, così come acquisita in un determinato momento.

Fino a ieri, effettuando una ricerca su Google, c’era la possibilità di accedere alle versioni delle pagine Web conservate nella cache. L’utilizzo della cache si rivela utile, ad esempio, quando la pagina di proprio interesse non risulta disponibile, appare rimossa o è inaccessibile per qualsiasi motivo. Cliccando sul link in cache, l’utente può visualizzare la versione salvata della pagina e verificare come si presentava nel momento in cui il motore di ricerca l’ha indicizzata. La cache permette anche di confrontare versioni precedenti di una pagina con quella attualmente erogata dal server Web.

L’utilizzo della cache è uno dei capisaldi della ricerca su Google, uno dei trucchi che non è possibile non conoscere. Va detto, tuttavia, che nella migliore delle ipotesi Google Search espone soltanto l’ultima versione di una pagina Web, non consentendo l’accesso ai dati memorizzati in cache precedentemente. Abbiamo presentato altre metodologie per vedere com’era un sito o una pagina tempo addietro.

Ripristinare la cache di Google nel motore di ricerca

Il motore di ricerca Google non è statico, anzi, è destinatario di continui aggiornamenti. Effettuando una ricerca quindi facendo clic sui tre puntini a destra di ciascun link proposto nelle SERP (Search Engine Results Pages), in precedenza compariva il pulsante Cache. Da qualche giorno non succede più: Google sembra aver rimosso la possibilità di visualizzare il contenuto della sua cache.

La brutta notizia è che la scelta sembra non dipendere la dalla piattaforma client dell’utente: Google ha rimosso link e pulsante Cache lato server, non consentendo più un accesso immediato dalla pagina dei risultati di ricerca.

Fortunatamente c’è una soluzione. Digitando cache: seguito dall’URL della pagina Web alla quale si è interessati, è sempre possibile accedere al contenuto della cache. Si può ad esempio digitare cache: abbinando il nome a dominio di un sito: in questo modo Google mostra la cache del contenuto della home page.

In alternativa, si può inserire cache: facendovi seguire l’indirizzo completo della pagina, provvisto di eventuali parametri nell’URL (le informazioni che seguono il simbolo ? ).

Al momento Google non ha rilasciato commenti sulla decisione di rimuovere il riferimento alla cache dai risultati delle ricerche. Auspichiamo il ripristino della funzionalità per rendere più semplice l’accesso alle informazioni archiviate dai crawler del motore di ricerca.