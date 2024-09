Google presenta un nuovo modo per preservare la storia di Internet

Google sta integrando nei risultati di ricerca, ovvero le SERP, dei link che direzionano l’utente verso Internet Archive. Ciò permette a chiunque segua il collegamento di visualizzare le versioni precedenti del sito Web in questione.

I link in questione vengono proposti in sostituzione dei collegamenti memorizzati della cache, dunque sono accessibili cliccando sui tre puntini accanto al link, da dove è poi possibile selezionare la voce Visualizza le versioni precedenti su Internet Archive. L’implementazione non è disponibile da subito per tutti gli utenti di Google, anche se nel prossimo dei prossimi giorni e settimane tutti dovrebbero avere accesso alla suddetta opzione.

La sostituzione del link relativi alla cache con quelli direzionati verso Internet Archive è stata una modifica già suggerita in passato da alcuni esperti del settore e, a quanto pare, Google ha voluto implementare tale idea in modo concreto.

Con un clic è possibile accedere alla storia di Internet direttamente da Google

Internet Archive è un’organizzazione non-profit, che può vantare un database di oltre 150 miliardi di pagine Web, attraverso una raccolta iniziata nell’ormai lontano 1996. Si tratta di un’immensa libreria di grande valore per ricercatori o semplici curiosi, in quanto fornisce una panoramica storica sulla storia di Internet. Sebbene l’archivio sia liberamente accessibile, la nuova implementazione di Google rende più facile l’accesso all’archivio storico di un sito Web individuato in SERP.

Questa novità ha però anche un rovescio della medaglia: ovvero la perdita dei link della cache. Questi permettevano agli utenti di visualizzare una pagina Web esattamente come viene percepita da Google, con tanto di modifiche apportate alle pagine. Questa preziosa funzione era utile per il lavoro di webmaster e SEO, che attraverso tale voce potevano individuare eventuali errori. In generale, per l’utente comune, l’introduzione dei link a Internet Archive possono però risultare molto più interessanti.