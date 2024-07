Canva acquisisce Leonardo.ai per potenziare la sua IA generativa

Canva, famoso strumento per la creazione di contenuti grafici, ha di recente acquisito Leonardo.ai, una startup per la generazione di immagini e video attraverso l’Intelligenza Artificiale. L’obiettivo della piattaforma, in tal senso, appare dunque chiaro: amplificare la sua potenza per quanto concerne l’IA generativa.

Sebbene non siano stati rivelati i termini finanziari dell’operazione, il co-fondatore Cameron Adams ha rivelato come l’acquisizione sia stata effettuata attraverso un esborso monetario abbinato alla cessione di azioni. Come confermato dallo stesso Adams a TechCrunch durante un’intervista, Leonardo.ai non cesserà di esistere e, anzi, amplierà il suo raggio d’azione potendo contare sulle risorse di Canva.

Stiamo parlando di una serie di strumenti mirati alla generazione di contenuti tramite IA, capace di offrire anche accesso ad API che permettono agli utenti di creare una propria infrastruttura tecnologica.

Leonardo.ai diventa proprietà di Canva: cosa cambia?

Leonardo.ai è una startup fondata a Sydney nel 2022 e che, come obiettivo originario, aveva quello di lavorare nel contesto videoludico. Nei successivi anni la piattaforma ha preso poi una strada diversa, concentrandosi sulla creazione e l’addestramento di modelli IA. La compagnia vanta il suo modello Phoenix, di cui si sa ancora ben poco riguardo i meccanismi dei modelli generativi. A tal proposito, la piattaforma ha fatto riferimento a non meglio precisati dati concessi su licenza o di natura open source.

Come riferito da Adams, a godere maggiormente di questa acquisizione sarà la suite IA di Canva nota come Magic Studio. Il co-fondatore dell’azienda ha affermato che gli strumenti della suite già esistenti saranno potenziati da questo accordo e presto saranno affiancati da altre funzioni legate all’IA.

Questa acquisizione non è la prima effettuata dalla società, a partire dall’assorbimento di Kaleido nel 2021 e la seguente operazione simile che ha coinvolto Magic Write a fine 2022. Canva è una piattaforma fondata nel 2012 che ha raggiunto i 180 milioni di utenti mensili sparsi in tutto il mondo. Il tutto per un giro d’affari da 2 miliardi di dollari annui.