Canvas di ChatGPT: OpenAI a lavoro per rendere più efficace la funzione

Gli sviluppatori di OpenAI si sono impegnati per migliorare Canvas con alcuni aggiornamenti che rendono la funzione più efficace.

Il risultato di questo lavoro dovrebbe essere una maggiore flessibilità quando gli utenti si affidano allo strumento per comporre o modificare contenuti testuali e codice. L’update dovrebbe rendere la combinazione ChatGPT e Canvas più simile a un assistente umano rispetto che a un correttore automatico super efficiente.

Tutto ciò è possibile grazi al passaggio al modello o1 in Canvas, per un vero e proprio salto di qualità di questo servizio. Per attivare il nuovo modello è necessario selezionare dall’apposito selettore modello o digitando il comando “/canvas“. Va comunque considerato che, almeno al momento, questa possibilità è disponibile solo per gli utenti con sottoscrizione Pro, Plus o Team e non per gli account gratuiti.

Modello o1 e non solo: ecco le altre novità che riguardano Canvas

Gli aggiornamenti che hanno interessato Canvas vanno oltre all’integrazione del nuovo modello. Ora, lo strumento proposto da OpenAI, supporta anche il rendering di codice React e HTML. Ciò significa che è possibile creare contenuti con questi linguaggi e poter visualizzare in tempo reale i risultati di tale lavoro. In questo caso, tra l’altro, il supporto è garantito anche per i possessori di un account gratuito.

Infine, altra novità da non sottovalutare, è quella che riguarda gli utenti Mac. Il recente aggiornamento ha infatti reso possibile il pieno supporto di Canvas per l’app desktop di ChatpGPT in versione macOS.

Queste sostanziali novità arrivano in un momento non proprio semplice per ChatGPT, visto che la sua leadership nel settore dei modello AI è in pericolo. Negli ultimi giorni, un concorrente a dir poco agguerrito come DeepSeek si sta facendo notare con un numero impressionante di download.

Le modifiche a Canvas, in tal senso, possono aiutare il modello di OpenAI a mantenere gli utenti evitando una potenziale migrazione verso il chatbot cinese.