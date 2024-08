Caroselli Instagram: raddoppia il numero di foto e video caricabili

Instagram sta aumentando il limite di foto e video caricabili nei caroselli, portando il limite di contenuti a 20, andando oltre i 10 contenuti precedentemente consentiti.

Il boom di popolarità di questo social network, lanciato nell’ormai lontano 2010, era in origine dovuto alla pubblicazione di singole foto condivise con i propri follower. Negli ultimi anni online ha preso piede una filosofia nota come “photo dump“, con la pubblicazione di più contenuti insieme. Oggi, Instagram è una piattaforma che sfrutta appieno il formato carosello, con raccolte di foto e video proposte in rapida successione.

L’ampliamento dei caroselli non coglie di sorpresa gli appassionati della piattaforma, visto che i primi test a riguardo erano stati già effettuati nello scorso mese di marzo.

I caroselli di Instagram da 20 foto e video: per qualcuno potrebbe non essere una buona notizia

Aumentare il numero di foto e video dei caroselli è davvero un bene? Se questa novità può far felice la maggior parte dell’utenza, vi è anche una parte di essa più legata alle origini di Instagram.

Di fatto, la piattaforma oggi proprietà di Meta, si distanzia sempre di più dalla condivisione della singola immagine. Per alcuni utenti scorrere tra 10 o, ancora peggio 20, contenuti può non essere l’esperienza che desidera da un social network di questo tipo. Il tutto tenendo conto che, oltre le classiche foto, Instagram offre già tanti altri formati come reel, note e storie.

Questa implementazione sembra essere una risposta indiretta alla funzione carosello di TikTok. Il rivale di Instagram, infatti, permette di includere fino a 35 foto in un singolo post.

Tra le altre recenti novità legate a Instagram figura anche la possibilità di fare dirette solo per gli amici più stretti. Si tratta di un ottimo modo per sfruttare appieno le potenzialità del social, pur mantenendo una certa “riservatezza” nei contenuti proposti.