Instagram, gli utenti possono fare dirette solo per gli amici più stretti

Le novità che sono arrivate su Instagram sono state tante negli ultimi anni ed hanno caratterizzato una forte ascesa della celebre app social. Il colosso ha recentemente aggiunto la possibilità di trasmettere in live streaming (diretta) anche solo per un elenco di amici più stretti, esattamente come si fa con le storie.

Secondo quanto riportato ufficialmente, ora questa nuova funzionalità è disponibile a livello globale e permette agli utenti di Instagram di trasmettere da Instagram Live o Live Room ai follower selezionati nel loro elenco di amici stretti.

Instagram: le dirette ora si possono fare anche solo per un elenco di amici più stretti

La grande novità che molti utenti su Instagram aspettavano, è finalmente arrivata: le dirette si potranno indirizzare anche solo ad un pubblico molto ristretto. Almeno per il momento, non è chiaro quanto possa essere grande l’elenco di follower al quale ogni diretta potrà essere riservata ma poiché Instagram non ha menzionato nulla al riguardo, la lista di amici più stretti probabilmente potrà essere molto grande.

Fino ad ora, tutti i follower di un determinato profilo potevano guardare una trasmissione in diretta avviata da Instagram Live o Live Room, ma con la nuova funzionalità il contenuto in diretta potrà essere indirizzato solo quelli inclusi nell’elenco amici più stretti.

Instagram ha annunciato che questa funzionalità verrà distribuita gradualmente a tutti gli utenti e in ogni parte del mondo. Potrebbe pertanto volerci un po’ di tempo prima che tutti possano avervi accesso. Chi la riceverà, potrà sfruttare la nuova funzionalità nel momento in cui sarà visibile l’opzione “Amici più stretti“, oltre a “Tutti”, quando si desidera iniziare con la trasmissione.

Questa è una piccola funzionalità ingegnosa, che incoraggerà più utenti di Instagram a sfruttare la funzionalità di live streaming, senza temere che alcuni dei loro follower potrebbero non essere interessati a ciò che hanno da mostrare e/o di cui parlare.