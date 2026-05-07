Carta di credito a zero spese con assicurazione viaggio inclusa: ecco quale richiedere oggi

Ecco qual è la migliore scelta per una carta di credito gratuita e senza conto corrente da richiedere a maggio 2026.
Davide Raia
Pubblicato il 7 mag 2026
Carta di credito a zero spese con assicurazione viaggio inclusa: ecco quale richiedere oggi
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Per una carta di credito a canone zero è possibile puntare sulla Carta TF Mastercard Gold di TF Bank. Con questa carta è possibile accedere a una carta di credito gratuita e senza conto corrente che include anche un’assicurazione viaggio a costo zero.

Ci sono tutte le condizioni per poter contare su una carta di qualità, completa e ricca di vantaggi, con un utilizzo caratterizzato dall’assenza di costi, legati all’utilizzo e anche al semplice mantenimento della carta stessa. Per richiedere la carta è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di TF Bank, accessibile tramite il banner qui di sotto. La procedura da seguire è rapida e consente di ottenere subito la carta.

Richiedi qui la carta TF Bank

tf bank

Le caratteristiche della carta di TF Bank

Con la Carta TF Mastercard Gold è possibile accedere a uno strumento di pagamento completo e ricco di vantaggi che può soddisfare appieno le esigenze degli utenti alla ricerca di una nuova carta gratuita e senza conto corrente abbinato (le spese vengono addebitate sul conto corrente che il cliente ha con un’altra banca).

Tra le caratteristiche troviamo il canone zero, senza dover rispettare alcun requisito per eliminare i costi di mantenimento, oltre alla possibilità di utilizzo per pagamenti senza commissioni (è in arrivo anche il supporto a Google Pay e Apple Pay).

Da segnalare anche la possibilità di rateizzare le spese oppure di pagare a saldo senza interessi entro 55 giorni. TF Bank mette a disposizione dei suoi clienti anche una polizza viaggi gratuita, che può tornare utilissima in diverse occasioni.

La gestione della carta può avvenire direttamente tramite l’app, in modo da monitorare le spese sostenute e, eventualmente, bloccarne l’utilizzo. Per richiedere l’emissione della carta di credito è sufficiente seguire  una veloce procedura online, senza alcun costo iniziale da sostenere.

Richiedi qui la carta TF Bank

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